Obdachlose, Fritz und Koks: Das hat Nürnberg 2017 bewegt

Initiative wollte Stadtmauer abreißen - Obdachlose zogen von Wöhrder Wiese weg - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Nürnberg hat es 2017 in die bundesdeutschen Schlagzeilen geschafft: Die Entscheidung für eine neue Uni, aber auch aufwühlende Geschichten wie die der Obdachlosen an der Wöhrder Wiese oder der Abschiebeversuch von Asef N. haben das vergangene Jahr bestimmt. Ein teils emotionaler Rückblick in Bildern.

Bilderstrecke zum Thema Mauerskandal und Luftsteuer: Das hat Nürnberg 2017 bewegt Von spektakulären Naturphänomenen bis hin zu engen Mauern - ob Abschiebeskandal oder Kampf um Grünflächen: Einiges aus Nürnberg hat nicht nur die Einwohner der Stadt, sondern auch ganz Deutschland bewegt. Wir haben die Highlights des Jahres 2017 gesammelt.



