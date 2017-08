Oberleitungsmast repariert: Linie 4 fährt wieder

Neuer Mast wurde provisorisch eingebaut - vor 42 Minuten

NÜRNBERG - Gute Nachricht für alle Pendler: Die Straßenbahnlinie 4 fährt wieder wie gewohnt. Nachdem ein Lkw einen Oberleitungsmasten beschädigt hatte, sind die Reperaturen nun früher als gedacht abgeschlossen.

Das dürfte Pendler aus dem Nürberger Norden freuen: Die Schäden am Oberleitungsmast sind behoben und die Straßenbahnlinie fährt nun früher als geplant wieder wie gewohnt. © ToMa



Ein Lkw hatte am vergangenen Sonntagabend den Oberleitungsmast im Bereich der Straßenbahnhaltestelle Bamberger Straße beschädigt. Zunächst hieß es, dass die Reperaturarbeiten bis Freitag dauern würden und die Straßenbahnlinie 4 vorzeitig am Tiergärtnertor endet.

Doch hier kommt nun die gute Nachricht für alle Pendler aus dem Nürnberger Norden: Ab Mittwoch fährt die Linie 4 nun schon wieder wie gewohnt auf der ganzen Strecke.

Zunächst gab es jedoch Schwierigkeiten bei der Reperatur: Denn die VAG hatte für den kaputten Mast nicht das exakt passende Modell auf Lager. So wurden an dem neuen Mast ein paar Umbauten vorgenommen und dieser provisorisch in die Oberleitung eingesetzt. Sobald der passende Mast da ist, wird dieser eingebaut. Dieser Ausstausch wird voraussichtlich einen Abend und eine Nacht lang dauern.

moe