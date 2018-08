Obi Franken stoppt Tierverkäufe: Das denken unsere Leser

Kritik, Befürwortung und sogar Bedauern - die Meinungen gehen auseinander - vor 29 Minuten

NÜRNBERG - Obi Franken nimmt - wohl auf Druck der Tierschutzorganisation Peta - lebendige Tiere aus seinem Sortiment. Diese Meldung sorgte am Dienstag für viele Kontroversen – auch unter unseren Lesern. Ein Überblick.

Viele Leser kritisieren in ihren Kommentaren die manchmal sehr radikale Vorgehensweise der Tierschutzorganisation Peta. © Horst Linke



Viele Leser kritisieren in ihren Kommentaren die manchmal sehr radikale Vorgehensweise der Tierschutzorganisation Peta. Foto: Horst Linke



Eigentlich hätten die Aktivisten von Peta heute protestieren wollen. Eigentlich. Sie störten sich daran, dass die bekannte Baumarktkette Obi noch immer Haustiere verkaufte - bis Dienstag. Denn dann teilte das Unternehmen überraschend mit, aus dem Handel mit Kleintieren aussteigen zu wollen. Und Peta sagte die Protestaktion ab.

Der Tier-Verkaufsstopp im Baumarkt sorgte auf unseren Plattformen für zahlreiche Reaktionen. Einige Leser befürchten, dass es nun noch bessere Absatzmärkte für illegale Tiertransporte geben könnte. Der Schwarzmarkt könnte gestärkt werden. Ein User fragt, ob man denn wirklich etwas gewinnt, wenn in Zukunft Hamster und Co auf den Parkplätzen der Autobahnen verkauft werden. Denn im Baumarkt könnte man dem illegalen Handel immerhin vorbeugen.

Nutzer Jogir stellt außerdem die Frage, "warum man denn gegen alles demonstrieren müsse". Denn wenn die Tiere bei Obi fachgerecht gehalten würden, dann sei es ja nicht zum Nachteil der Tiere. Ein Leser beteuert in diesem Zusammenhang, dass die Tiere im Baumarkt keinen leidenden Eindruck gemacht haben, als er dort vor Ort war. Er hat offensichtlich selbst Fische bei dem Baumarkt gekauft, die alle noch putzmunter sind.

Facebook-Nutzer Randolf Hammerschmitt kommentierte: "Das ist sehr schade. Ich habe mir immer wieder süße Hamster dort gekauft und es war immer alles in Ordnung mit den Hamstern. Es ist sehr ärgerlich, dass diese irren Hobbydemonstranten alles kaputt machen müssen. Ich glaub das nicht. Die Tiere bei Obi waren immer 1A! Ich werde jetzt im Internet kaufen. Egal was."

Manche äußern sogar den Verdacht, Obi ginge es bei dem Verkaufsstopp gar nicht um das Wohl der Tiere, sondern um die Einsparungen, die sie durch die wegfallende Pflege machen. Mit dem Tierfutter würden sie mehr Geld verdienen. So schreibt Rikka: "Ich glaube auch nicht, dass Obi aus tierliebender Einsicht auf den Verkauf verzichtet - der Umsatz liegt bei Tierzubehör und Futter mit Sicherheit höher."

Nutzer Nachtdurchflatterer denkt vor allem an die Mitarbeiter des Baumarkts: "Hier wurde lediglich mal wieder ein Unternehmen mit tausenden Arbeitnehmern in ihrer Existenz bedroht, durch die PR-Maschinerie eines radikalen selbstgefälligen Vereins mit einer Mitgliederzahl in homöopathischer Höhe. Man fragt sich wirklich, warum so etwas nicht strafbar ist. Fällt das nicht unter Geschäftsschädigung? Obi tut ja nichts Illegales."

Auch, dass Peta gegen jegliche Tiernutzung sei, was zum Beispiel auch beinhaltet, dass man keinen Honig mehr essen dürfte, kritisieren Leser. Ihnen sind die Vorgehensweisen und Überzeugungen von Peta zu extrem. Ein User unterstellt der Organisation sogar Erpressung – doch andere Kommentatoren sind sich einig, dass eine Tierschutzorganisation keinen Baumarkt dazu zwingen kann, sein Sortiment zu verändern.

Es gibt aber auch viele Befürworter und Unterstützer des Verkaufstopps: Die Tierhaltung bei Obi wird kritisiert. Ein User will sogar miterlebt haben, wie ein Kaninchen im Alter von nur fünf Wochen schlecht versorgt angeliefert wurde. Das Tier war noch viel zu jung, um es von seiner Mutter zu trennen. Außerdem sei Obi ein Baumarkt und solle dementsprechend auch Baumaterial verkaufen und die Tiere einem Fachhändler überlassen. "Sehr gut!", findet Facebook-User Alex Wittmann diese Nachricht. Allerdings sieht er die Meldung etwas sarkastisch: "Gibt’s zum Schlussverkauf auch noch heruntergesetzte Tiere? 50% bei nur noch kurzer Haltbarkeit?" Immerhin freuen sich Leser auch darüber, dass durch den Stopp des Tierverkaufs bei Obi wenigstens verhindert werden kann, dass deren Tiere an Menschen verkauft werden, die eine artgerechte Haltung nicht gewährleistet können.

Des weiteren bitten manche Leser, den Blick etwas zu weiten: Sollten nicht auch andere Tierhändler und Baumärkte in den Fokus gerückt werden? Außerdem würden sie sich wünschen, dass auch die teilweise schlimmen Lebensbedingungen für Tiere in anderen Ländern von Peta in den Fokus genommen und verbessert werden.

Manche Leser bedauern sogar, dass sie bei Obi künftig keine Tiere mehr kaufen können. Tiere seien wichtig für die Entwicklung sozialer Kompetenzen, so würden beispielsweise Kinder ihre Zeit sinnvoller damit verbringen, mit einem Tier zu spielen als mit einer Konsole. Diese Tiere bekäme man nun einmal am besten in einem Baumarkt oder Händler wie Obi. Das gibt "familienclub" zu bedenken: "Wer Kinder hat, weiß, wie gut es ist, wenn diese die Verantwortung für ein Haustier übernehmen können, egal ob es nun Hamster, Wellensittiche oder Fische sind; auch als Konkurrenz zu Smartphone, Computer- bzw. Online-Ballerspielen. Welche Generation wollen wir eigentlich: eine, die es gelernt hat, Verantwortung zu übernehmen, oder sich im Counterstrike durchzusetzen?"

In diesem Artikel wurden nicht alle Kommentare verarbeitet. Es wurden die Stimmen der User verwendet, die sich auf die Thematik konzentriert haben – also den gestoppten Verkauf der Tiere beim Baumarkt Obi, der durch die Demonstration der Peta angeregt wurde.