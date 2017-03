Ohne Hose: Exhibitionist belästigt drei Frauen in Nürnberg

Mann zeigt sich in der Augustinerstraße und wird festgenommen - vor 33 Minuten

NÜRNBERG - Einen mutmaßlichen Exhibitionisten nahm die Polizei am frühen Samstagmorgen in Nürnberg fest. Der 33-Jährige soll mehrere junge Frauen belästigt haben.

Der Mann soll sich laut Polizei in schamverletzender Weise mit heruntergelassener Hose gegenüber drei Frauen in der Augustinerstraße gezeigt haben. Die Frauen alarmierten sofort die Polizei, die den Mann innerhalb weniger Minuten ausfindig machte und in Ermittlungsverfahren einleitete.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

loc

Mail an die Redaktion