Ohne Wiese, mit Noise: WWE-Wrestling in der Arena

Wrestler müssen Show und Sport beherrschen - 3500 Fans vor Ort

NÜRNBERG - Testosteron pur lag am Donnerstag in der Nürnberger Arena in der Luft: Zweieinhalb Stunden lang catchten dort die Wrestling-Stars der WWE (World Wrestling Entertaiement).

Wrestler Neville streckte in Nürnberg die Fäuste in die Luft. Foto: Sportfoto Zink / ThHa



Während Ex-Torwart Tim Wiese doch nicht mit von der Partie war (weil er nicht ins Storytelling passt, so die offizielle Begründung) gaben Stars wie Cesaro, Enzo Amore oder Champion-Titelhalter Kevin Owens alles, um das Publikum, das überwiegend aus männlichen Besuchern bestand, zu unterhalten.

Auch wenn die Unterhaltung bei den Show-Kämpfen, bei denen die Wrestler festgeschriebene Rollen haben, im Vordergrund steht - trainierte Sportler müssen die Fighter trotzdem sein: In Hechtsprüngen werfen sie den Gegner zu Boden, knallen sich auf die Bretter, dass es kracht, und vollführen mit Rückwärtssalti akrobatische Sprünge. Wer sich da nicht geschmeidig abrollen kann, kann sich böse Verletzungen zufügen.

Vom Publikum wurden die Kämpfer lautstark bejubelt. Statt 5000 Zuschauern wie im letzten Jahr kamen diesmal nur rund 3500 Wrestling-Fans, der Oberrang der Arena blieb komplett leer. Genügend "Noise", frei ins Fränkische übersetzt "Gwerch", machten die Fans aber auf alle Fälle.

Anette Röckl