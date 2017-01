Oldtimer für die Blaue Nacht gesucht

Rollende Museen werden auch am heuer wieder aufgefahren - vor 48 Minuten

NÜRNBERG - Wer einen Oldtimer in der Garage stehen hat, den er gerne auch mal an die frische Luft holt, der könnte den Organisatoren der Blauen Nacht eine Hilfe sein: Sie suchen nämlich noch nach motorisierten Raritäten.

Oldtimer als rollende Museen - sie gehören traditionell schon zum Programm der Blauen Nacht, die in diesem Jahr am Samstag, 6. Mai, stattfindet. Das Organisationsteam ist nun noch auf der Suche nach Besitzern von "rollenden Schätzen", die gerne mitmachen und ihre Fahrzeuge präsentieren – und Gäste zu einer Rundfahrt einladen.

Wer Interesse hat, sein Fahrzeug bei der Blauen Nacht zu präsentieren und zu Rundfahrten zur Verfügung zu stellen, kann sich beim Projektbüro im Kulturreferat melden: projektbuero-kultur@stadt.nuernberg.de oder * 2 31-69 09.

Die Blaue Nacht ist auch in diesem Jahr ein echter Besuchermagnet. Bei bestem Wetter strömten die Massen am Abend in die Nürnberger City und warteten darauf, dass die Sonne untergeht und die Stadt in blaues Licht getaucht wird.