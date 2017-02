Einst war das Plärrer-Hochhaus Bayerns höchstes. Doch mittlerweile ist das Gebäude an Nürnbergs Drehkreuz aus der Zeit gefallen und braucht eine Komplettsanierung. So sieht es derzeit im Inneren aus!

Der Wohnraum in Nürnberg ist knapp, die Mieten steigen: Vermehrt stehen ehemalige Fabrikhallen und Ämter im Fokus der Immobilien-Entwickler. Wohnungen und Büroräume sollen in den Räumen entstehen. Im ersten Teil der Serie "Neues Leben in alten Hallen" geht es in den Zollhof am Bahnhof Steinbühl.