Online-Portal für Kita-Plätze startet in Nürnberg

Das Portal soll eine große Erleichterung für Eltern sein - vor 38 Minuten

NÜRNBERG - Anfang kommenden Jahres geht das "Kita-Portal" an den Start. Dann können Eltern künftig online nach Betreuungsplätzen für ihre Kinder suchen.

Auch die Kita-Suche wird digitalisiert: Mit einem Portal der Stadt wird den Eltern eine große Last genommen. © dpa

Auf der Internetseite www.kita-portal.nuernberg.de werden sich nicht nur städtische Kitas präsentieren, sondern auch alle anderen: Über 170 verschiedene Träger werden über das Portal Betreuungsplätze in knapp 500 Kindertageseinrichtungen anbieten. Auch die Kindertagespflege stellt sich dort vor. Wer also eine Tagesmutter sucht, ist hier richtig.

Mit der Platz-Suche können Eltern vermutlich Ende Januar starten, kündigte Georg Reif, Vizechef im Jugendamt, im Jugendhilfeausschuss des Stadtrats an. "Wir haben uns aber nicht getraut, alles sofort in Gang zu setzen", räumte er ein.

Das heißt, dass die Online-Anmeldung zunächst nur für Kinder unter drei Jahren möglich ist. Das Kita-Portal wird dann Jahr für Jahr bis 2021 ausgebaut. Bei Kindergärten soll die Anmeldung 2020 möglich sein. Ab 2021 soll die Anmeldung für alle Nürnberger Kitas über das System erfolgen – dann also auch für Horte.

Das System erleichtert nicht nur Eltern die Anmeldung. Es solle auch Mehrfach-Anmeldungen vermeiden, so die zuständige Projektkoordinatorin aus dem Jugendamt.

