Open-Air am Flughafen: Alle Bilder vom "Kontra K"-Konzert

Rapper begeistert tausende Fans am Sonntagabend - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Mit Songs wie "Soldaten 2.0", "Plem, Plem" oder "Mehr als ein Job" machte sich Kontra K einen Namen in der deutschen Rap-Szene. Am Sonntag gab sich der Sänger am Flughafen Nürnberg die Ehre und performte vor tausenden Fans. Wir haben die besten Bilder!

Bilderstrecke zum Thema Der Bass pumpt: Rapper Kontra K lässt den Flughafen beben Er ist einer der angesagtesten Rapper Deutschlands: Kontra K gab sich am Sonntag am Flughafen Nürnberg die Ehre und begeisterte seine Fans mit einer vollen Dröhnung Deutschrap vom Feinsten. Wir haben die Bilder!



vah