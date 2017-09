Der Opernball glänzt mit exklusiven Gästen, tollen Kleidern und rotem Teppich - aber auch auf dem dazugehörigen Open-Air-Fest am Richard-Wagner Platz ist tolle Stimmung angesagt. Das kostenlose Event startete um 17 Uhr und führt mit einem spannenden Programm voller Highlights durch den Abend.

Am Freitagnachmittag wurde die Nürnberger Feuerwehr zu einem Küchenbrand in der Mommsenstraße gerufen. Die Einsatzkräfte konnten nur mit Atemschutzmasken in die Wohnung des Mehrfamilienhauses eindringen.