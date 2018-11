ÖPNV in Nürnberg: Von wegen attraktives Angebot!

Das U-Bahn-System lahmt während der (Vor)Weihnachtszeit - vor 20 Minuten

NÜRNBERG - Weil der Autoverkehr auch in Nürnberg kurz vor dem Kollaps zu stehen droht und Abgase die Luft immer mehr verpesten, sollen möglichst viele Autofahrer auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen. Ein vernünftiger Appell. Doch dafür muss das Angebot des ÖPNV auch attraktiv genug sein, kommentiert NZ-Redakteurin Ute Wolf.

Autofahrer sollen vermehrt die U-Bahnen nutzen, doch dafür bedarf es dringend einer Aufstockung. © Michael Matejka



Gerade die U-Bahn – wegen ihrer Unabhängigkeit vom Straßenverkehr an sich eine gute Alternative – wird diesem Anspruch nicht mehr gerecht. Während des höchsten Fahrgastaufkommens im Jahr, von Herbst bis Weihnachten, bietet sie kaum noch genug Kapazität für die wachsende Zahl der Passagiere.

Vor Weihnachten: In Nürnbergs U-Bahnen wird es richtig eng

Bei denen macht sich Unmut breit, wenn immer öfter Züge Verspätung haben oder wegen Pannen stehenbleiben und sie dann nicht einmal ordentlich informiert werden, warum das so ist oder wie lange es dauert, bis die nächste U-Bahn kommt. Es mangelt an verständlichen (!) Durchsagen, sowohl in den Fahrzeugen selbst als auch an den Bahnsteigen. Immerhin sollen dort die Anzeigetafeln ab Januar auf den neuesten technischen Stand gebracht werden, der bessere Informationen ermöglicht.

Doch das reicht nicht. Vor allem die alten U-Bahnen auf der U 1-Strecke bräuchten dringend Verstärkung oder Ersatz durch neue – und das nicht, wie angekündigt, erst in ein paar Jahren. Hat auch die Politik den Anstieg der Fahrgastzahlen unterschätzt und deshalb so lange mit Neuanschaffungen gezögert? – Sich nur mit dem Hinweis auf Geldmangel herauszureden, wäre zu einfach.

Ute Wolf