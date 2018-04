Zum Abschluss der traditionellen Ostermärsche zogen am Montag hunderte Menschen mit bunten Fahnen und Bannern durch die Nürnberger Innenstadt. An der Schlusskundgebung nahmen laut Veranstalter etwa 1200 Menschen teil, 200 mehr als im Vorjahr. Die Redner von Parteien, Kirche und Gewerkschaften thematisierten unter dem Motto "Für eine friedliche Zukunft in einer solidarischen Welt" vor allem Rüstungsexporte, die Spannungen zwischen dem Westen und Russland und Auslandseinsätze der Bundeswehr. © Horst Linke