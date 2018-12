Sie sollten dem gewaltigen, denkmalgeschützten Justizpalast einen würdigen Nachbarn zur Seite stellen - das war die Aufgabe der Architekten, die das neue Strafjustizzentrum an der Fürther Straße entworfen haben. Doch es kommt auch auf die inneren Werte an: Öffentliche Bereiche und hochsensible Zonen liegen quasi nebeneinander.

Zum Knutschen! Jeden Tag werden in Nürnberg Babys geboren. Ein paar der putzigen Neuankömmlinge haben wir in unserer Galerie für Sie gesammelt.

Die Stadt Nürnberg, mit 533.000 Einwohnern zweitgrößte Kommune in Bayern, ist wie ein Großunternehmen. Fast 11.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in der Verwaltung und bei den Tochterunternehmen beschäftigt. Der Jahresetat beträgt gut zwei Milliarden Euro. Doch was kostet eigentlich Nürnberg? Eine überraschende Übersicht.