Panne beim Kraftfahrt-Bundesamt: Auch Nürnberg betroffen

Technischer Defekt legt Zulassungsstellen bundesweit lahm - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Nichts geht mehr: Ein technischer Fehler beim Kraftfahrt-Bundesamt legt derzeit die Zulassung von Autos lahm. Auch die entsprechende Stelle in Nürnberg konnte keine neuen Fahrzeuge anmelden.

Die Kfz-Zulassungsstelle konnte am Freitag keine neuen Autos anmelden. © Eduard Weigert



Weil am Freitag im Kraftfahrt-Bundesamt in Flensburg ein technischer Fehler aufgetreten ist, können nun in ganz Deutschland keine Autos zugelassen werden. Auch das Straßenverkehrsamt in Nürnberg ist betroffen. "Wir mussten heute viele wieder wegschicken. Am Montag wird das System aber sicher wieder vollständig funktionieren", sagte Steffen Keßler, Leiter der Kfz-Zulassung Nürnberg.

Viele Betroffene müssen nun das Wochenende ohne ihr Auto verbringen und sich zum Wochenstart auf längere Wartezeiten in den Schalterbereichen einstellen.

vek, dpa