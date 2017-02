Schlichte Mehrfamilienhäuser auf der einen, Bahngleise auf der anderen Seite. Architekt Günther Dechant und seine Frau Ellen haderten zunächst mit der Lage, als sie das erste Mal von dem Projekt in einem Hinterhof der Schloßäckerstraße hörten. Doch das änderte sich schnell.

Tanzschuhe geputzt! Denn das große Formationswochenende beim TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg stand an. Mit dabei: Tänzer aus des Bundesliga, Regionalliga, Oberliga und Hobbyliga. Neben den beeindruckenden Leistungen gab es vor allem auch beeindruckende Bilder.

Klicken Sie sich durch unsere historischen Bilder aus dem Februar 1967 und lesen Sie, was Nürnberg damals bewegte!

Stundenlang zog sich am Samstag ein Einsatz der Nürnberger Berufsfeuerwehr hin. In einer Recyclingfirma war ein Schrotthaufen in Brand geraten. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer schnell, jedoch mussten sie den Berg noch aufwendig nach weiteren Glutnestern durchsuchen. Verletzt wurde niemand.