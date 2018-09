Parfümdiebe rasten am Nürnberger Hauptbahnhof aus

Zwei Männer attackierten Polizisten und verdreckten die Diensträume - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Ein Polizist musste am Samstag seinen Dienst beenden, weil er von zwei Langfingern verletzt wurde. Einer der Männer hatte im Nürnberger Hauptbahnhof in einer Drogerie Parfüm gestohlen und war dabei erwischt worden.

Ein 33-jähriger Mann stahl am Samstagabend gegen 20 Uhr in einer Drogerie im Nürnberger Hauptbahnhof mehrere Parfüms im Wert von etwa 300 Euro. Eine Mitarbeiterin verständigte die Polizei und sprach den Dieb darauf an. Dieser stieß die Frau zur Seite und versuchte zu flüchten. Mit dem Ladendetektiv hatte der Langfinger jedoch nicht gerechnet. Dieser konnte den Mann bis zum Eintreffen der Polizei schließlich festhalten. Er wurde vorläufig festgenommen und zusammen mit seinem 31-jährigen Begleiter auf die Dienststelle gebracht. Im Rucksack des Diebs fand man schließlich auch ein gestohlenes Herrenparfüm. Das andere Diebesgut hatte er, bevor er festgehalten wurde, in einem Mülleimer entsorgt.

Die beiden Männer beleidigten auf der Dienststelle die Beamten und bespuckten die Kameras und Wände der Zelle, das teilte die Polizei mit. Als die Polizisten die Männer fesseln wollten, schlugen diese wild um sich und verletzten einen der Beamten.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Sachbeschädigung und Beleidigung ein.

