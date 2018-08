Parkgebühren-Ranking: Airport Nürnberg mit Luft nach oben

NÜRNBERG - An manchen deutschen Airports ist das Parken teurer als der Flug — so lautet das Ergebnis eines Flughafen-Parkplatz-Rankings. Wie schaut es in Nürnberg aus? Hier kommen die deutschlandweiten Antworten!

Die Preise für das Parken an deutschen Flughäfen variieren stark. Eine gute Lage fordert gleichzeitig hohe Parkgebühren. © NNZ



Die Frankenmetropole landet bei der Untersuchung, die AirHelp, ein Fluggasthelfer-Portal, erstellt hat, auf den zehnten Platz. Hier kostet der günstigste Flughafenparkplatz für eine Woche 78 Euro. Dabei handelt es sich um einen Stellplatz auf der Freifläche P31 - mit einem knapp zehnminütigen Fußweg zum Check-In. Der teuerste Flughafenparkplatz für sieben Tage schlägt mit 146 Euro zu Buche. Hier ist die Rede vom so genannten Business-Parkhaus P1 - direkt gegenüber dem Terminal.

Jan Beinßen, stellvertretender Fluhafensprecher, merkt an: "Wer vorab online bucht, kann deutlich sparen." So sei zum Beispiel die P31-Fläche online schon ab 69 Euro für sieben Tage erhältlich. "Insgesamt hat sich der Airport Nürnberg bei seiner Preisstruktur im Mittelfeld positioniert, wobei man bedenken muss, dass die sehr günstigen Preise anderer Flughäfen zum Teil für Parkflächen in großer Distanz zum Terminal gelten." In Nürnberg dagegen seien alle rund 8000 Stellplätze entspannt zu Fuß zu erreichen.

Von 15 bis 238 Euro ist alles dabei

Ein Blick auf die anderen Städte: In Dresden, Spitzenreiter des Rankings, können Reisende ihr Auto am Flughafen bereits für 15 Euro pro Woche parken, in Frankfurt am Main (Platz 12) und Berlin-Tegel (Platz 13) müssen Fluggäste mit jeweils mindestens 139 Euro rechnen, wenn sie ihren Parkplatz zuvor nicht mit einem Online- oder Frühbucherrabatt reserviert haben. Vergleichsweise wenig zahlen Autofahrer an den Flughäfen Leipzig/Halle (Platz 2) und Düsseldorf (Platz 3) für ein wöchentliches Parkticket. Sie können hier ihr Fahrzeug bereits ab 20 beziehungsweise 29 Euro pro Woche abstellen. Allerdings kostet das teuerste Wochenangebot in Düsseldorf bis zu 238 Euro, was wiederum der höchste Wert der Untersuchung ist. Dafür parken Fluggäste in diesem Fall direkt unter dem Terminal und haben nur einen kurzen Weg zum Gate.

Am Münchener Flughafen, der hinter dem Nürnberger Airport den elften Platz belegt, werden Wochenpreise von 79 Euro bis 199 Euro gefordert. Bei der günstigsten Alternative muss man also in Nürnberg fast genauso viel wie in der Landeshauptstadt zahlen. Und so weichen Reisende auf der Suche nach kostenlosen Stellplätzen gerne aus - etwa ins günstig gelegene Ziegelstein. Hier klagen insbesondere in den Sommermonaten die Anwohner über "Urlaubsparker im Wohngebiet". Die Fluggäste parken über mehrere Tage, gar Wochen, in den Seitenstraßen und blockieren damit Parkplätze.

Claudia Beyer