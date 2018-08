Parkkrallen in Nürnberg: Wer ist dafür verantwortlich?

NÜRNBERG - Hier geht es keinen Zentimeter mehr weiter: Eine Parkkralle umklammert fest den Reifen eines weißen Transporters in der Marienstraße. Welche Behörde greift zu so drastischen Mitteln? Und warum? Eine Spurensuche.

Welche Behörde steckt hinter Parkkrallen und Ventilwächtern? Die Nürnberger Nachrichten haben nachgefragt. Foto: Peter Förster/dpa



Des Deutschen liebstes Kind ist . . .? Die Antwort kennt jeder: das Auto. Und wenn ihm jemand die Freude an seinem fahrbaren Untersatz vergällt, dann kann er unbequem werden. Doch in diesem Fall, der sich in der Marienstraße ereignete, war es nicht das Kraftfahrzeug eines Bundesbürgers, das durch einen behördlichen Eingriff nicht mehr fahrbereit war, sondern eines polnischen Fahrers.

Drei Metallarme klammern sich an das rechte Vorderrad des weißen Kleintransporters. Wie das Beutetier in den Krallen eines Greifvogels ist der Reifen gefangen und blockiert, so dass niemand mehr den Lkw auch nur einen Zentimeter bewegen kann. Es sieht aus wie ein Vollzug. Doch welche Behörde steckt dahinter? Im städtischen Ordnungsamt ist nichts darüber bekannt, dass die Stadt derartige Radkrallen verwendet, um die Weiterfahrt zu verhindern. Auch im Verkehrsplanungsamt zuckt man mit den Schultern.

Unberechtigt ist die Nachfrage nicht, setzen doch schon Städte wie Forchheim, Fürth und Schwabach auf sogenannte Ventilwächter. Das sind technische Vorrichtungen, die an zwei Reifen eines Autos montiert werden. Sobald jemand mit dem Wagen losrollt, entweicht die Luft. Nach etwa 500 Metern sind die Reifen platt. Doch dazu kommt es eigentlich nicht.

Denn der Fahrer müsste dazu schon die vielen grellen Warnzettel am Wagen ignorieren, die auf die Zwangsmaßnahme aufmerksam machen. Was die Kommunen, die auf Ventilwächter setzen, damit erreichen wollen? Sie wollen säumige Zahler nach zig Zahlungserinnerungen sowie Mahnungen treffen, sie doch zur Überweisung ihrer Schulden zu bewegen.

Zurück zur Marienstraße in Nürnberg und zur Radkralle. Naheliegend ist auch eine Nachfrage beim Zweckverband Kommunale Verkehrsüberwachung. Doch auch dort weiß man nichts vom Einsatz derartiger Vorrichtungen. "Wir führen solche Teile nicht", sagt Eugen Schmidt, stellvertretender Behörden-Chef. Hier kenne man nur eine Methode, Parksündern einen Denkzettel zu verpassen: die Verwarnung, auch Knöllchen genannt. "Eine Radkralle steht nicht im Verhältnis zu dem, was wir ahnden. Es würde dem sogar zuwiderlaufen. Der Betroffene soll sich ja auf Behindertenparkplätzen so schnell wie möglich entfernen", sagt er.

Also muss hier an der Marienstraße etwas Massiveres vorliegen, als etwa die Überschreitung der Parkzeit. Bleibt noch die Polizei. Treffer. "Sowohl die Verkehrspolizei als auch die hiesigen Polizeiinspektionen verfügen über Radkrallen", erklärt Robert Sandmann, Sprecher des Präsidiums.

Fracht muss umgeladen werden

Wann sie zum Einsatz kommen? Sandmann zählt Beispiele auf: Wenn ein Lkw überladen ist, also deutlich mehr als das zugelassenes Gewicht an Bord hat. Das Fahrzeug darf dann erst wieder bewegt werden, wenn der Fahrer einen Teil der Fracht auf ein anderes Fahrzeug umgeladen hat. Die Kralle wird auch verwendet, wenn ein Lkw-Fahrer die vorgeschriebenen Lenk- oder Ruhezeiten nicht eingehalten hat und dringend Schlaf braucht. Auch bei technischen Mängeln oder bei fehlendem Versicherungsschutz droht die Montage einer solchen Wegfahrsperre.

Was aber den weißen Transporter an der Marienstraße angeht, trifft keines der genannten Beispiele zu. Eine polizeiinterne Abfrage ergab, dass der betroffene Fahrer nicht mehr fahrtauglich war. "Der Verkehrsteilnehmer war alkoholisiert", so Pressesprecher Sandmann. Um ihn selbst und andere zu schützen, setzte eine Polizeistreife den Lkw vorübergehend fest. "Gegen den Fahrer wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet."

Alexander Brock