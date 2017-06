Parkplatznot: Umbau am Nordklinikum sorgt für Ärger

NÜRNBERG - Vor dem historischen Hauptportal des Nordklinikums in der Prof.-Ernst-Nathan-Straße dürfen nur noch Taxis und Behinderte parken. Ziel des Umbaus war es laut Stadt, den Verkehrsdruck zu verringern. Doch nicht alle sind mit der Neuerung glücklich.

Vor dem Hauptportal des Nordklinikums in St. Johannis dürfen seit kurzem nur noch Taxis und Behinderte parken. 226 Abstellplätze sind aber noch für die übrigen Besucher da. © Foto: Stefan Hippel



Seit dem Umbau können nur noch Fußgänger und Radler die Prof.-Ernst-Nathan-Straße durchfahren, für Autos endet der Weg jetzt spätestens einige Meter nördlich des Hauptportals an vier in den Asphalt eingelassenen Pfosten. Die Parkplätze vor dem Eingang sind nun ausschließlich Behinderten und Taxis vorbehalten. Eine Leserin findet das "sehr ärgerlich". Ihr Ehemann liegt zurzeit in der Klinik, bei Besuchen habe sie stets Schwierigkeiten, einen Parkplatz zu finden.

Verlegung des Taxistandes sei abgestimmt

Laut Robert Wunder vom Verkehrsplanungsamt sollte durch den Umbau die Zahl der Fahrzeuge vor dem Haupteingang reduziert werden - dies sei gelungen, es sei bereits eine deutliche Entlastung zu spüren.

Dass nun weniger Parkplätze für Besucher zur Verfügung stehen, werde durch den im Mai eröffneten Bahnhof "Klinikum Nord" der U-Bahnlinie 3 mehr als kompensiert. Von dort sind es etwa 200 Meter zum Haupteingang.

Mit dem neuen U-Bahnhof sind Stellplätze weggefallen. Schilder weisen in der Prof.-Ernst-Nathan-Straße auf die Regelung hin. © Foto: Stadt Nürnberg



Für die Leserin ist das dennoch keine Option: Aus Kraftshof brauche sie mit Bus, Straßenbahn und U-Bahn wesentlich länger als mit dem eigenen Pkw, sagt sie.

Wunder betont, die Neugestaltung und die Verlegung des Taxistandes sei mit den Taxifahrern und dem Klinikumsvorstand abgestimmt. Die stellvertretende Pressesprecherin des Klinikums, Doris Strahler, bestätigt das. Ihr seien bislang keine Beschwerden bekannt.

226 Parkplätze auf Hauptgelände

Laut Webseite gibt es auf dem Hauptgelände des Nordklinikums 226 Parkplätze für Patienten und Besucher. Für Menschen mit Gehbehinderung stehen weitere, kostenfreie Plätze zur Verfügung. Rund 280 Parkplätze sind außerdem für die Mitarbeiter reserviert. Auch das Klinikum empfiehlt Besuchern die Anfahrt mit der VAG. Im medizinischen Notfall könne man jedoch weiterhin mit dem Auto auf das Gelände fahren, auch wenn die elektronischen Infotafeln keine freien Parkplätze anzeigen. Dann öffnet ein Mitarbeiter nach einer Kontaktaufnahme über die Sprechanlage die Schranke.

Weitere Informationen in puncto Anfahrt und Parken gibt es auf der Homepage des Klinikums im Internet unter www.klinikum-nuernberg.de einfach auf "Anfahrt & Lageplan" klicken.

