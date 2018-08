Party-Alarm in Nürnberg: So war das 18. Brückenfestival

Ein Wochenende vollgepackt mit guter Laune und tollen Bands - vor 17 Minuten

NÜRNBERG - Mit ganz vielen gut gelaunten Menschen startete am Freitag das 18. Brückenfestival am Wiesengrund. Und auch am Samstag wurde in Nürnberg wieder gefeiert und getanzt. Wir haben alle Bilder des Party-Wochenendes!

Bilderstrecke zum Thema Haarschnitt, Massagen und Bands: Das Brückenfestival 2018 Zum 18. Mal ist am Wiesengrund wieder Ausnahmezustand angesagt - im positiven Sinne. Das Brückenfestival, moderiert von Bird Berlin, öffnet seine Pforten für jung und alt und bietet seinen Besuchern einen bunten Mix aus Musik, Spaß und Unterhaltung.



lie