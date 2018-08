Tierversuche in Nürnberg? Die Aktionsgruppe Tierrechte Bayern hat am Samstag mit einem Flashmob vor dem Nordklinikum dagegen protestiert. Die dort ansässige Paracelsus Medizinische Privatuniversität hatte vor kurzem einen entsprechenden Antrage eingereicht.

Am Samstagnachmittag wurde ein toter Mann auf einer Insel in der Pegnitz nahe der Theodor-Heuss-Brücke in Nürnberg gefunden. Passanten entdeckten den leblosen Körper und benachrichtigten die Polizei.