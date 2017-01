Party mit Geraldino und den Plomstern

FÜRTH - Eine hübsche Schnapszahl, die gefeiert werden muss: Der Kinderliedermacher Geraldino stellt an Heiligdreikönig seine 33. CD vor.

Gerd Grashaußer (in blau) ist Geraldino, seine Band heißt „Die Plomster“. © Foto: Bruno Weiß/PR



„Party in der Kuckucksuhr“ heißt der neueste Streich aus dem Hause Geraldino und die Plomster. Und wo Party drauf steht, ist bei dem umtriebigen Nürnberger Kinderliedermacher auch Party drin. Da geht’s munter durch Pop, Folk und Country — alles getextet und komponiert in einer Scheune in der fränkischen Schweiz und in sechs verschiedenen Studios unter der Leitung von Rainer Ullmann und Geraldino eingespielt.

Und dabei hatte Gerd Grashaußer, wie der Entertainer eigentlich heißt, jede Menge Gäste zu Besuch: Von dem Nürnberger Chef-Blueser Klaus Brandl an der Gitarre („Gummibär“) bis hin zu der Sängerin Christina Jung („U-U-U-U-Urlaub“). Nicht zu vergessen: Die Herren der „kreativen Kampfkapelle“ Superskank, die etwa dem Song „Ich will ein Haustier“ einen ordentlichen Anarcho-Schmiss geben, der richtig Spaß macht.

Live ist beim Lied „In die Schule mit dem Bus“ Mitmachen angesagt — und überhaupt will Geraldino, dass bei seinem Familienkonzert alle bestens unterhalten werden. Mit dabei im Kulturforum Fürth sind Sticky Stick am Schlagzeug, Lord Ray am Bass, Reiner Wahnsinn am Keyboard und der Meister selbst an der Gitarre und am Mikro. Als spezielle Gäste unterstützen Gottfried Rimmele (Geige) und Tommi Nester (Gitarre) die Band.

Familienkonzert am Freitag, 6. Januar, 16 Uhr im Kulturforum Fürth, Kartentel. 09 11/2 16-27 77

she