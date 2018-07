Party mit Maly: Nürnberger feiern beim Rathaus-Clubbing

Oberbürgermeister lud junge Bürger in den Wolffschen Bau ein - vor 48 Minuten

NÜRNBERG - Mit bekannten DJs, kühlen Getränken und jeder Menge guter Laune ging die fünfte Ausgabe des Rathaus-Clubbings am Freitagabend über die Bühne. Zu der Veranstaltung lud Oberbürgermeister Ulrich Maly junge Nürnberger ein, die in den vergangenen Monaten volljährig geworden sind. Hier gibt's alle Party-Bilder!

Bilderstrecke zum Thema

Bereits zum fünften Mal lud Oberbürgermeister Ulrich Maly junge Nürnberger, die in den vergangenen zwölf Monaten das 18. Lebensjahr vollendet haben, zum beliebten Rathaus-Clubbing in den Wolffschen Bau ein. Zum Motto "Nürnberg loves you" feierten die Gäste am Freitagabend ausgelassen. Bekannte DJs sorgten auf verschiendenen Areas für Bass und Beats.