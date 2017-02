Partyzone Klaragasse: Mit Security gegen den Lärm

NÜRNBERG - Krise zwischen Clubs und Anwohnern? Nicht in der Klaragasse, sagen die Betreiber von Mono Bar und Club Stereo. Inzwischen sorgt dort Security für möglichst viel Ruhe in der Straße. Allerdings: Der Durchgangsverkehr ist hoch, der Respekt der Jugend gering.

David Lodhi ist einer der beiden Betreiber von Mono Bar und Club Stereo. Foto: Eduard Weigert



Partymeile? Trifft auf die Klaragasse nur bedingt zu. Um als eine Meile durchzugehen, ist die Verbindung von Königstraße und Grasersgasse einfach zu kurz. Und doch: Wer möchte, fällt in der knapp 300 Meter langen Gasse von einem Club in die nächste Kneipe, von der "Hey hey Bar" in die "Mono Bar", von der "Wacht am Rhein" in den "Dubliner" Irish Pub – und so weiter.

Viele Kneipen auf wenig Raum, die viele Gäste anlocken. Von denen sich aber viele nicht so verhalten, wie sich das die Altstadt-Bewohner wünschen. Das hat der Bürgerverein Altstadt kürzlich bei der Bürgerversammlung deutlich gemacht. Die Stadt bestätigt, dass die südliche Altstadt in Sachen Lärm und Vandalismus eine Problemzone ist.

Das aber wollen Martin Kaiser und David Lodhi so nicht stehen lassen. Die beiden betreiben gemeinsam "Mono Bar" und "Club Stereo". Sie sagen: "Die Klaragasse ist keine Problemzone." Zwar hat das Ordnungsamt die "Mono Bar" als eine der Kneipen ausgemacht, bei der man Vorfälle verzeichnet hat. Das räumen die beiden Besitzer ein. "Es gab eine Anzeige 2016, die war berechtigt. Da sind Gäste von uns mit Gläsern vor die Tür. Die Strafe haben wir auch bezahlt." Aber: Kaiser und Lodhi haben auch Konsequenzen gezogen.

Security sorgt nun dafür, dass keine Getränke aus Club oder Bar mit auf die Straße genommen werden. Außerdem wird versucht, den Lärmpegel in der Klaragasse so gering wie möglich zu halten. Mit Erfolg: Zwar schaut die Polizei aufgrund der Beschwerde eines Nachbars (Kaiser: "Es ist immer derselbe") öfter vorbei, einen Verstoß aber registriert sie nicht mehr.

Warum also taucht bei der Stadt das Karree Hallplatz, Grasers- und Klaragasse, Vordere Sterngasse und Luitpoldstraße als Problemgebiet auf? David Lodhi sieht zwei Gründe: Tatsächlich gibt es auch in diesem Bereich Wirte, "denen nicht ganz so am Austausch mit Anwohnern und Ämtern gelegen ist". Und auch dass in den entsprechenden Straßen immer mal wieder etwas passiert, entspricht der Wahrheit, "aber das ist nicht immer den Clubbesitzern anzukreiden."

Grund dafür ist der hohe Durchgangsverkehr in diesem Viertel. "Wenn wir an einem Abend im Stereo 200 Gäste im Umlauf haben, ist das nur ein Bruchteil der 1000 Leute, die vom Bahnhof kommen, aus der Oper oder so durch die Stadt flanieren", sagt Gastronom Lodhi. Ein großes Übel: Junggesellenabschiede, die man nicht in der Kneipe haben will; die dann vor der Tür bleiben und dort für Lärm sorgen. "Dabei will jeder Gastronom, dass dort draußen Ruhe herrscht", sagt Kaiser.

Deshalb sind Stereo und Mono Bar auch Teil der Kampagne "Nachtbar & Nachbar", die für mehr Rücksicht und Toleranz zwischen Partygängern und Anwohnern werben soll. Auch wenn David Lodhi glaubt: Mit einem Plakat ist es nicht getan, das werde sogar eher belächelt. "Man sieht, dass es von der Stadt ist." Trotzdem hat er es aufgehängt. Wichtiger sei es, dass Personal oder Security-Leute Gäste und Nachtschwärmer für ihre Umgebung in der Altstadt sensibilisieren.

Doch auch das wird immer schwerer. Lodhi und Kaiser erkennen eine "Verrohung der Jugendkultur". Heißt: Oft fehlt es an Respekt, egal ob gegenüber der Security, die um mehr Ruhe bittet, oder einem DJ, der einen Liedwunsch nicht auf Lager hat. "Da wirst du sofort wüst beschimpft." Die zwei Club-Betreiber ziehen vernünftige Gespräche vor. Sie seien immer ansprechbar, auch für Anwohner oder Behörden. Sie wollen ein friedliches Miteinander - von Nachbar und Nachtbar.

