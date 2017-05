Passanten stellen dreisten Dieb auf Fahrrad

Mann stahl Touristin im Vorbeifahren die Handtasche - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Der 35-Jährige fuhr am Sonntagabend mit seinem Fahrrad an einem Restaurant vorbei, wo er einer Touristin die Handtasche entriss und flüchtete.

Die 42-jährige Frau aus Nordrhein-Westfalen saß am Sonntagabend gerade auf der Freifläche eines Lokals am Rathausplatz. Ihre Handtasche hatte sie auf einem Stuhl neben sich abgelegt. Der 35-jährige Dieb aus Fürth fuhr mit dem Fahrrad vorbei und schnappte im Vorbeifahren blitzschnell die Tasche und flüchtete. Auf seiner Flucht fuhr er auf einer Treppe eine 22-jährige Passantin an und stürzte. Zwei Zeugen, die den Unfall beobachtet hatten, nahmen die Verfolgung auf und stellten den Dieb am Augustinerhof. Sie übergaben ihn der Polizei. Die Handtasche hatte der Mann noch dabei, sie wurde samt Inhalt sichergestellt.

Die angefahrene Passantin wurde leicht verletzt.

