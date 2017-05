Passwörter und Profile: Was passiert damit nach dem Tod?

NÜRNBERG - Es ist ein Thema, das alle angeht. Über das sich aber die wenigsten Gedanken machen: Welche Spuren hinterlässt jemand im Internet, wenn er stirbt? Bei der Web Week ging es auch um digitalen Nachlass.

Passwörter, Zugänge, Profile: Wer stirbt, hinterlässt auch im Netz einiges. © dpa



Wir leben in einer digitalen Welt und sind alle sterblich. Eigentlich zwei unschlagbare Argumente, weshalb sich jeder mit seinem Fußabdruck im Netz beschäftigen sollte. Wie wichtig das Thema ist, zeigt die Veranstaltung "Digitaler Nachlass: Für immer online?". Sie ist Teil der Web Week, das Treffen der digitalen Branche in Nürnberg.

"Was passiert mit all den Dingen, die wir im Internet fabrizieren, wenn wir nicht mehr da sind?", fragt Referentin Sabine Landes in die überwiegend junge Runde. Achselzucken. Über digitale Vorsorge hat sich hier kaum jemand Gedanken gemacht und das ist Sinnbild für die Gesellschaft.

Soziale Netzwerke, Online-Banking, E-Mails: Um einen Auftritt im Internet kommt kaum noch jemand herum. Oder Festplatte, Digitalkamera, USB-Stick: Zwar sind diese Geräte weniger vernetzt, doch für manche nicht minder wichtig. Sie beherbergen oft wertvolle Daten. Jeder Nutzer sollte sich fragen, was er davon seiner Nachwelt hinterlassen will. Was kann weg, was ist erhaltenswert? Es geht etwa um Fotos, die auf Facebook und Co. veröffentlicht oder in einem Ordner auf dem Computer abgelegt wurden – und die bewahrt werden sollen.

Oder um Profile, die mit der Zeit angelegt wurden – beispielsweise zum Einkaufen oder Spielen. Wenn hier noch Rechnungen offen sind, kann es für die Hinterbliebenen teuer werden. Im Internet fließe viel Geld, erklärt Dennis Schmolk, der zusammen mit Landes ein Internet-Blog über digitalen Nachlass betreibt. Landes fügt hinzu: "Wenn niemand um die Aktivitäten weiß, nur weil sie im Internet stattfinden, wird es für die Hinterbliebenen schwierig, alles zu regeln."

Man dürfe sich nicht scheuen, das unbeliebte Thema anzusprechen und eine Person seines Vertrauens über die Online-Geschäfte und die Login-Daten zu informieren. Es kann auch nicht schaden, diese (verschlüsselt) in einem Testament festzuhalten – wobei dies angesichts der Schnelllebigkeit im Internet wenig praktikabel ist. Eine weitere Möglichkeit ist, eine spezialisierte Firma mit dem Online-Nachlass zu beauftragen. Doch wer garantiert, dass es diese in 50 Jahren noch gibt, wenn es dann soweit ist? Eine vollends zufriedenstellende Lösung gebe es derzeit nicht, müssen die Experten zugeben.

Trotzdem geht das Thema jeden an. Wer nämlich das Erbe eines Verstorbenen annimmt, ist auch für dessen digitales Erbe verantwortlich – so lautet Landes zufolge der rechtliche Rahmen. Früher war alles besser: Dieser Satz trifft hier zu. Denn früher kamen alle wichtigen Dokumente an einem einzigen Ort an – dem Briefkasten.

Und was ist eigentlich mit den virtuellen Freunden, die der Betroffene in den sozialen Netzwerken gepflegt hat? Sie hätten auch ein Anrecht darauf, von dem Tod zu erfahren, so Landes. Diese Erkenntnis ist bisher jedoch kaum in den Communities angekommen. Facebook ist Vorreiter: Hier können Nutzer einen Nachlasskontakt bestimmen. Und es kann ein Gedenkprofil angelegt werden, wenn jemand verstorben ist. Darauf können Freunde – analoge und virtuelle – wie in einem digitalen Kondolenzbuch Erinnerungen teilen.

Meike Kreil