Patient löst Polizeieinsatz in Nürnberger Königstraße aus

"Pychischer Ausnahmezustand" des Mannes - Einsatz sorgt für Verkehrsbehinderungen - vor 26 Minuten

NÜRNBERG - Ein Mann hat am Donnerstagabend einen größeren Polizeieinsatz in der Nürnberger Königstraße ausgelöst. Die Polizei teilte auf Nachfrage von nordbayern.de mit, dass sich der Patient in einem "psychischen Ausnahmezustand" befinde.

Mehr Informationen folgen in Kürze.