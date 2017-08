Pausbacken und Knopfaugen: Die Baby-Bilder aus Nürnberg

NÜRNBERG - Baby-Boom in Nürnberg! 2016 hat die Stadt so viele kleine Neubürger verzeichnen können wie seit 1969 nicht mehr. Für uns Grund genug, auch alle Neugeborenen 2017 in einer Rubrik zu feiern: Nürnberg, deine Babys! Mit zuckersüßen Bildern. Und Ihre Sprösslinge können auch in der Galerie landen.

Möchten auch Sie Ihr Baby in unserer Galerie verewigen? Dann schicken Sie uns eine Mail an redaktion(at)nordbayern.de mit einem Foto, Namen und Datum und dem Geburtskrankenhaus! Wir ergänzen unsere Fotostrecke gerne.