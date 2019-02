Pegnitzgrund: Exhibitionist entblößt sich und verfolgt 16-Jährige

Unbekannter konnte flüchten - Nun sucht die Polizei Zeugen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Im Pegnitzgrund hat ein Exhibitionist am Dienstagnachmittag eine Jugendliche belästigt und verfolgt. Als die 16-Jährige Passanten um Hilfe bat, flüchtete der Unbekannte. Nun bittet die Kriminalpolizei um Zeugenhinweise.

Der teilweise entblößte Mann saß gegen 15.30 Uhr auf einer Bank am Fuchslochsteg. Als die 16-jährige an ihm vorbeilief, berührte er sich unsittlich. Anschließend lief der Unbekannte ihr hinterher. Die 16-Jährige bat deshalb Passanten um Hilfe. Daraufhin flüchtete der Exhibitionist in unbekannte Richtung. Der hellhäutige Mann ist 25 bis 30 Jahre alt, 1,80 bis 1,85 Meter groß sportlich-schlank. Er hatte braune, kurze Haare, einen Vollbart und trug einen grünen Pullover sowie eine graue Jacke. Er hatte einen Rucksack bei sich.

Die Kripo ermittelt. Zeugen, die Hinweise zur Identität des Exhibitionisten machen können oder ihn ebenfalls gesehen haben, werden gebeten, sich unter Telefon 21 12-33 33 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

tig