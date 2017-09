Pendler können aufatmen: Die U1 fährt bald wieder durch

Arbeiten am Bahnhof Eberhardshof enden am kommenden Montag - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Nach wochenlangen Bauarbeiten fährt die U1 termingerecht ab kommenden Montag von Langwasser-Süd bis Fürth-Hardhöhe wieder durch. Damit endet für Pendler eine mehrwöchige Leidenszeit.

Noch einmal alles ordentlich gefegt, dann können die Fahrgäste ab Montage wieder kommen. Foto: VAG/Claus Felix



Bauarbeiten im Bereich Eberhardshof hatten seit 14. August die Nerven von Pendlern zwischen Nürnberg und Fürth zuweilen auf eine harte Probe gestellt. Aufgrund der Bauarbeiten konnte die Linie U1 nicht durchgehend verkehren. Fahrgäste mit einem Ziel zwischen den U-Bahnhöfen Nürnberg Stadtgrenze und Langwasser Süd mussten am U-Bahnhof Fürth Jakobinenstraße in den Pendelzug umsteigen, der zwischen Jakobinenstraße und Maximilianstraße verkehrte.

Am Ende bedeutete das für die Fahrgäste zwei Mal umsteigen zu müssen (an der Jakobinenstraße und an der Maximilianstraße) und Wartezeiten. Gerade in den Morgenstunden hatte es Klagen über überfüllte Züge gegeben. Erschwert wurde die Situation durch die Bauarbeiten der Deutschen Bahn an der Schnellstrecke nach Berlin.

Denn diese hatten zur Folge, dass auch die S-Bahnen zwischen Nürnberg und Fürth eingestellt waren. Im Einsatz waren daher in vergangenen Wochen RE- und RB-Züge. Laut Bahn gelten die geänderten Fahrpläne für die S1 zwischen Hartmannshof nach Bamberg noch bis zum 9. September.

