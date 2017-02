"Perfektes Dinner": Das kochen die fränkischen Kandidaten

Teilnehmer kredenzen Kaninchen, Lauchmousse und Lebkuchen-Parfait

NÜRNBERG - An die Töpfe, fertig, los: Ab heute kochen fünf Hobbyköche aus der Region bei der Koch-Doku-Show "Das perfekte Dinner" um den Titel des besten Gastgebers. Auf dem Speiseplan stehen dabei unter anderem Rehrücken in Schoko-Kirsch-Soße, Petersilien-Süppchen mit knuspriger Jakobsmuschel und sogar gebratener Truthahn.

Ab Montag versuchen die fünf Kandidaten aus Nürnberg und der Region ihre Konkurrenten von ihrem kulinarischen Talent zu überzeugen. © VOX / ITV Studios



Die Sendung des Kölner Fernsehsenders Vox gibt es nun schon seit mehr als zehn Jahren. Die Teilnehmer laden abwechselnd zum Dreigang-Menü zu sich nach Hause und stellen sich hinterher den kritischen Bewertungen ihrer Gäste. Der Koch mit der besten Bewertung darf sich über 3000 Euro freuen. Diesmal kommt die Ausgabe der Show aus Nürnberg und der Region.

Den Anfang macht die 24 Jahre alte Studentin Verena, die regelmäßig ihren Freundeskreis mit ihrem Kochtalent beglückt. Ihre Hauptspeise: Filet vom fränkischen Bio-Weiderind auf Portwein-Schalotten mit Serviettenknödeln, Pastinaken-Möhren-Gemüse und Lauchmousse. Danach ist der Theaterschauspieler Stephan an der Reihe: Der 55-jährige Nürnberger will Kaninchen an Estragon-Soße mit Senfkruste und Kartoffelgratin auftischen. Zum Dessert erwartet seine Gäste eine Himbeertorte.

Am Mittwoch lädt Monika nach Cadolzburg ein. In ihrer Freizeit gibt die 54-jährige Verkäuferin ehrenamtlich Kochkurse für junge Mütter. Ihr Menü besteht unter anderem aus einem winterlichen Ackersalat mit gefüllten Bresaola-Säckchen und Schokoladenravioli mit Gewürzorangen-Ragout.

Autoverkäufer Matthias setzt seinen Gästen rosa gebratenen Rehrücken mit Schoko-Kirsch-Soße und als Nachspeise Lebkuchen-Parfait mit Feigen und Rotweinsoße vor. An diesem Abend geht es für die Hobbygourmets nach Fürth, denn dort wohnt der 30-Jährige. In der letzten Folge wird es dann typisch amerikanisch: Regina lebt zwar in Erlangen, doch sie arbeitet bei der US-Armee und ist in den USA geboren. Die 61-Jährige serviert neben Hummer aus New England auch gebratenen Truthahn mit Rotweinsoße und Kartoffelbrei. Als Nachspeise gibt’s Blaubeerkuchen mit Schlagsahne.

Die Teilnehmer der Show bewerten übrigens nicht nur die Kochkünste ihrer Mitstreiter, sondern auch die Stimmung des Abends, die Dekoration und ob der Gastgeber sich gut um seine Gäste kümmert. Nach dem Dessert dürfen sie sich zudem in seinen vier Wänden umsehen.

Der Sieger wird am Freitag nach dem Essen bei Regina gekürt. Die fünf Folgen laufen ab heute, 13. Februar, auf Vox, jeweils um 19 Uhr.

