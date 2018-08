Pfand für guten Zweck: Zieht Flughafen Nürnberg nach?

NÜRNBERG - Pfandflaschen für einen guten Zweck: An den Flughäfen in München und Memmingen sind im ersten Halbjahr mehrere Tausend Euro zusammengekommen. Grund sind die abgegebenen Flaschen an den Sicherheitskontrollen. Am Albrecht Dürer Airport gibt es solch eine Aktion bisher nicht.

Lothar Broxentowski fährt in Stuttgart am Flughafen einen vollen Sammelbehälter mit Pfandflaschen durch das Terminal. Am Airport dort können Passagiere ihre Pfandflaschen für den guten Zweck spenden. Foto: Foto: Daniel Bockwoldt/dpa



Auf diesem Weg sind in den ersten sechs Monaten am Münchner Flughafen nach Auskunft einer Sprecherin 18 600 Euro erlöst worden. Die Erlöse aus den am Terminal 2 gesammelten Flaschen gehen an die Caritas in Freising. Im vergangenen Jahr waren für die Organisation so 36 408,65 Euro für 173 780 Flaschen zusammengekommen. Dabei erhielt die Hilfsorganisation das Pfand von 25-Cent-Pfandflaschen abzüglich der Mehrwertsteuer. Somit blieben pro Flasche etwas über 21 Cent übrig. Flaschen mit einem anderen Pfandwert akzeptiere das Rücknahmecenter jedoch nicht. Diese wandern deshalb zum restlichen Müll.

Weil die Caritas etliche der in großen Müllsäcken gesammelten Flaschen nicht zurückgeben kann, müssen die Flaschen sortiert werden. Das übernehmen einer Sprecherin zufolge häufig Menschen, die lange arbeitslos sind oder psychische Beeinträchtigungen haben. Für sie sei es eine Möglichkeit, wieder Struktur in den Alltag zu bringen oder langsam wieder in die Arbeit einzusteigen.

9271 Euro in einem Jahr

Am Memminger Flughafen gehen seit 2016 Pfandflaschen an die Hilfsorganisation Humedica. Nach Angaben des Flughafens kamen 2017 so insgesamt 9271 Euro zusammen. Bis Mitte August 2018 waren es mehr als 6600 Euro. Einer Sprecherin der Hilfsorganisation zufolge leeren ehrenamtliche Mitarbeiter täglich die Sammelbehälter vom Flughafen und sortieren die Pfandflaschen aus. Diese würden anschließend in einem Markt in Memmingen eingelöst, mit dem man kooperiere. Humedica ist eine internationale Hilfsorganisation mit einem Schwerpunkt auf medizinischer Not- und Katastrophenhilfe.

Eigentlich sollte es – wie an weiteren Airports – solch eine Kooperation auch am Nürnberger Flughafen schon geben. Potenzieller Partner ist der Verein "Straßenkreuzer", der das Sozialmagazin in der Region herausgibt. Man sei seit geraumer Zeit in Verhandlungen, erläutert Flughafen-Sprecher Christian Albrecht.

Logistische Herausforderung

Das Problem sei die Logistik. Zum Sammeln der Flaschen sind spezielle Behälter nötig. Die müssen mehrmals täglich, auch an den Wochenenden, geleert werden. Außerdem braucht es einen speziellen Platz zum Sammeln und Sortieren des Leerguts. "Diesen Platz gibt es mittlerweile am Flughafen", sagt Albrecht.

Momentan läuft es noch so, dass eine Reinigungsfirma mit dem Sammeln und Sortieren (oder auch Entsorgen) von Flaschen beauftragt ist. Über eine Tochterfirma des Flughafens werden die Flaschen in den Pfandkreislauf gebracht. Ein Großteil der Einnahmen decke gerade so die Kosten. Wenn man aber die Aufgabe abgeben könne, um damit eine hilfreiche Sache zu unterstützen, sei das auch gut.

