Pflege-Azubis übernehmen Station im Nürnberg-Stift

Nachwuchskräfte sollen lernen, in dem sie anderen etwas beibringen

NÜRNBERG - Wie lernt ein Auszubildender seinen Beruf am besten? Indem er ihn anderen beibringt. Dieser Lernmethode ist der Nürnberg-Stift gefolgt. Dabei schmissen die Nachwuchskräfte für eine Woche den Laden – naja, zumindest eine Station.

Die Azubi des Nürnberg-Stift übernahmen eine Pflegestation. Hier Elana Herak, Yogarajaha Uthayatharisini und Albertina Vicente (von links nach rechts) mit einer Patientin beim Blutdruckmessen. Foto: Günter Distler



In wenigen Monaten stehen die Abschlussprüfungen an. Da kam das Projekt gerade recht, das vor allem eine gute Übung für die Auszubildenden im dritten Lehrjahr war. Zehn angehende Pflegekräfte aus dem ersten und dritten Lehrjahr übernahmen fünf Tage lang das Zepter in der Station 9 im Pflegezentrum Sebastianspital in der Veilhofstraße. Eigenverantwortlich hatte jeder von ihnen jeweils bis zu zehn Bewohner zu versorgen.

Gute Voraussetzungen also für die kommenden Examen, oder? "Ich fühle mich bestens vorbereitet", erklärt Maximilian Greiner, der kurz vor dem Abschluss steht. Er habe gelernt, wo seine Stärken und Schwächen liegen. Auch wenn die neu gewonnene Verantwortung am Anfang gar nicht so einfach war. Der 25-Jährige lernte etwa, wie anspruchsvoll die richtige Verteilung der Medikamente ist. Natürlich habe Kaatz dem Azubi trotz dieser Eigenverantwortung bei der Medikation auf die Finger geschaut. Dass der Stationsleiter nicht bei jeder Kleinigkeit eingreifen durfte, war für den Ausbilder manchmal gar nicht so einfach, erzählte er.

Auch die Kommunikation habe eine wichtige Rolle gespielt. Diese sei in dieser Woche "ruhiger" – als sonst gewesen, weil sich die Azubis auf einer Augenhöhe begegnen konnten. Das bestätigt auch Sylwia Orawietz, die ihre Ausbildung gerade begonnen hat. Die 19-Jährige hatte anfangs Schwierigkeiten damit, die Bewohner so umzusetzen, dass sie nicht aus dem Bett rutschen. Ihre Kollegen gab ihr daraufhin wertvolle Tipps.

Die Idee kam Kaatz bei einer Weiterbildung. Die Ziele waren: Selbstständigkeit fördern, Verantwortung übernehmen, verschiedene Rollen meistern. Mission erfolgreich.

Meike Kreil