Picknick-Saison: Das sind Nürnbergs Geheimtipps

Die Frankenmetropole bietet viele romantische Orte für Essen im Grünen - vor 19 Minuten

NÜRNBERG - Wahrscheinlich kennen Sie längst alle schönen Stellen in der Stadt, an denen man sein Picknickkörbchen aus­packen kann. Und wahrscheinlich ver­raten Sie keinem die wirklich schö­nen. Wir machen Vorschläge für weni­ger bekannte Picknickplätze.

Ob am Dutzendteich oder in den Pegnitzauen beim Westbad — es gibt viele Orte, wo sich an warmen Tagen die Griller und Picknicker mit den Sonnenanbetern treffen, ja drängeln.

Wir dagegen haben Brot, Wein und Käse in unseren Korb gepackt, um damit auf eine alternative Reise zu gehen und völlig subjektiv Station unterm Nürnberger Himmel zu machen. Schauen Sie also genau hin, wo wir die getupfte Tischdecke aus­breiten. Unsere Auswahl erhebt natür­lich keinen Anspruch auf Vollständig­keit. Aber vielleicht ist ja Ihr zukünfti­ger Lieblings-Picknickplatz dabei.

Bilderstrecke zum Thema Picknick in Nürnberg: Wo Gestresste und Verliebte Pause machen



Sabine Göb und Isabel Lauer