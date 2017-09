Pilotprojekt auf A9: Lkw-Kontrolle mit mehr Sicherheit

NÜRNBERG - Mehr Sicherheit bei der Kontrolle des Lkw-Verkehrs verspricht ein Pilotprojekt der Autobahndirektion Nordbayern. Das neue Verfahren kam deutschlandweit zum ersten Mal auf der A9 bei Bayreuth zum Einsatz.

Die bisherige Praxis: Ein BAG-Mitarbeiter winkt einen Lastwagen mit der Kelle aus dem Verkehrsstrom heraus auf einen Rastplatz. Foto: Roland Weihrauch/dpa



Zu beneiden ist die Arbeit der Kontrolleure des Bundesamts für Güterverkehr (BAG) wahrlich nicht: Bei Wind und Regen stehen sie am Rand der Autobahn und lotsen mit der Kelle einen Sattelzugfahrer aus dem vorbeirauschenden Verkehrsstrom auf einen Parkplatz. "Da stellt sich leicht ein beklemmendes Gefühl ein, wenn man die 40-Tonner auf sich zurollen sieht", sagte BAG-Präsident Andreas Marquart. Von schweren Unglücksfällen ist nichts bekannt, doch das hielt die Behörde nicht davon ab, darüber nachzudenken, wie derartige Situationen entschärft werden können.

Unter Federführung der Autobahndirektion und mit finanzieller Unterstützung des Bundesverkehrsministeriums wurde schließlich ein System entwickelt, das auf digitale Technik zurückgreift. Lkw und auch Busse können so effizienter und auch sicherer kontrolliert werden, etwa mit Blick auf Lenk- und Pausezeiten der Fahrer.

Alle Lkw-Kennzeichen erfasst

Vorbereitet wird die Inspizierung in mehreren Stufen. Bereits 2,5 Kilometer vor dem Parkplatz mit der Kontrolle erfolgt die sogenannte Vorerkennung: Eine Videokamera erfasst den Verkehrsfluss, eine zweite Kamera nimmt die Kfz-Kennzeichen aller herannahender Lastwagen auf. "Dafür haben wir eine datenschutzrechtliche Freigabe", betonte Bayerns Verkehrsstaatssekretär Gerhard Eck gestern bei der Vorstellung des Modellvorhabens in Nürnberg.

Während der Lkw-Fahrer von der Vorerkennung nichts mitbekommt, wird er im weiteren Verlauf auf herkömmliche Weise per (Ausklapp)Schilder auf die Verkehrskontrolle eingestimmt, muss sein Tempo drosseln und darf nicht mehr überholen. Will der BAG-Mitarbeiter einen bestimmten Lastwagen ausleiten, muss er diesen nur noch auf seinem Laptop mit einem Mausklick auswählen.

Kurz vor dem Parkplatz zeigt dann eine Hinweistafel unmissverständlich an, wer ausscheren muss: Neben dem Lkw-Kennzeichen leuchten das Wort "Kontrolle" und ein Ausfahrtpfeil auf. Die erste Anlage dieser Art in Deutschland wurde nun am Rastplatz Sophienberg südlich von Bayreuth in Betrieb genommen. Im Rahmen des Pilotprojekts werden in nächster Zeit vier weitere Standorte auf Autobahnen im Bundesgebiet folgen, etwa auf der A1 in Schleswig-Holstein und der A10 in Brandenburg. Die Kosten der fünf Musteranlagen belaufen sich auf insgesamt zwei Millionen Euro.

