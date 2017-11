Pirouetten ohne Röcke: Ballett für effektives Körpertraining

NÜRNBERG - Im Opernhaus sind Ballett-Vorstellungen der Renner. So manch ein Zuschauer mag bei den Aufführungen der Profis schon im Publikum gesessen und davon geträumt haben, auch tanzen zu können. Warum eigentlich nicht? Man muss weder spindeldürr, blutjung oder besonders dehnbar sein, um mit Ballett anzufangen. Das sagt eine, die es wissen muss: Ballettlehrerin Danielle Haas, die im Nürbanum eine eigene Schule betreibt.

Sie sind keine Profis, tanzen aber mindestens genauso gern: die Schüler im Ballettkurs von Danielle Haas. Ob Arabesque, Plié oder Pirouetten, all das funktioniert auch ohne rosa Röckchen, Spitzenschuhe oder Training schon von Kindesbeinen an. © Michael Müller



"Ich würde so gerne tanzen, aber ich bin schon lange kein Kind mehr, da kann ich doch jetzt nicht mehr damit anfangen" – Vorurteile wie die­se hört Danielle Haas immer wieder. "Dabei ist das Quatsch", sagt sie, "man kann immer mit dem Training anfangen, auch wenn man schon 40, 50 oder 60 Jahre alt ist." Freilich, zum Profitänzer schafft man es nicht mehr, wenn man nicht von Kindesbeinen an trainiert.

"Aber darum geht es auch nicht", sagt Haas. "Es geht um den Spaß am Tanzen und an der Bewegung", sagt sie, "und da­rum, dass man etwas für seine Fitness tut." Anders als viele meinen, ver­bringt man die Trainingsstunden schließlich nicht in Röckchen und Spitzenschuhen an der Ballettstange, sondern macht erst einmal Fitnesstrai­ning. "Das enthält Pilates- und Yoga­elemente und sorgt dafür, dass man den ganzen Körper aufwärmt und die Muskulatur stärkt", erklärt Haas. Und Bauchmuskel-Training, das gehö­re freilich auch dazu. Wer später bei Pirouetten nicht umfallen will, der braucht schließlich Kraft in der Kör­permitte.

Tänzer machen schnell Fortschritte

Wie bei Profitänzern auch ist auch das anschließende Training an der Bal­lettstange nach einem festen Konzept aufgebaut. Als Erstes: Kniebeugen. Oder wie es in der Ballettsprache heißt: Pliés. Wichtig dabei: die Hal­tung. Die Armposition muss stimmen, ebenso die Körperspannung. "Die Knie müssen über die Fußspitzen", sagt Haas. Nur so trainiert man auch die richtigen Muskeln. Macht man die Übung richtig, dann zwicken die Muskeln auch schon mal ein wenig. "Das wird schnell besser", sagt Haas. Und es stimmt: Wer einmal die Woche trainiert, der merkt schnell, dass die Übungen immer leich­ter funktionieren.

An der Stange fol­gen Übungen für die Füße, man trai­niert Waden, Oberschenkel, immer muss die Armposition stimmen. Anfangs fällt es nicht leicht, die Bewe­gungen zu koordinieren, den Arm in die richtige Richtung zu bewegen, wenn das Bein eine bestimmte Bewe­gung macht. "Man muss sich schon ein wenig konzentrieren", sagt Haas. Nach ein paar Wochen sieht jedoch alles schon eleganter aus. Nicht anders ist das auch beim Deh­nen. "Man muss für Ballett übrigens keinen Spagat können", sagt Haas. Die wenigsten Schüler in ihren Erwachsenen-Kursen können das. Aber ein wenig an der Geschmeidig­keit arbeiten – das geht auch ohne schlimme Schmerzen.

"Röcke sind übrigens auch sel­ten"

Wenn jede Muskelpartie aufge­wärmt und alles ein wenig gedehnt ist, werden in der Ballettstunde die Stan­gen weggeräumt. All das, was man zuvor mit einer Hand zum Festhalten an der Stange geübt hat, wird jetzt in kurzen Choreographien noch einmal getanzt. Das Gefühl nach dem Trai­ning? Die Anstrengung schafft einen, ein wenig Muskelkater gibt es am nächsten Tag auch. Dafür hat man den Kopf aber herrlich frei. Anders als beim Joggen muss man beim Tan­zen schließlich mitdenken. Und noch eines fällt einem nach dem Training bei Danielle Haas viel­leicht auf: Rosa hat niemand getra­gen. "Röcke sind übrigens auch sel­ten", sagt Haas.

"Am besten zieht man einfach etwas Bequemes an", sagt sie, "man soll sich schließlich wohlfühlen beim Sport"“ Ein Klischee erfüllt die Ballettstun­de dann doch: Es gibt keine Männer in den Kursen. "Dabei sind Männer natürlich auch herzlich willkommen", sagt Haas. Sie kommen nur nicht. Dabei müssten sie noch nicht einmal Leggins tragen.

Wer Ballett ausprobieren möchte, darf sich bei Danielle Haas gern für eine Probestunde melden. Am besten per Mail an tanzat@gmx.de.Das Tanz­ Atelier ist im Nürbanum, Gebäude A4, Allersberger Straße 185.

