Pkw in Nürnberg aufgebrochen: Polizei sucht Zeugen

NÜRNBERG - Dienstagmorgen haben ein junger Mann und eine junge Frau in Nürnberg St. Leonhard einen Pkw aufgebrochen. Sie nahmen eine Geldbörse aus dem Fahrzeuginneren an sich und sind geflüchtet. Die Polizei sucht Zeugen.

Dienstagmorgen haben ein junger Mann und eine junge Frau in Nürnberg, St. Leonhard, einen Pkw aufgebrochen und sind mit einer Geldbörse geflüchtet.



Dienstagmorgen haben ein junger Mann und eine junge Frau in Nürnberg, St. Leonhard, einen Pkw aufgebrochen und sind mit einer Geldbörse geflüchtet. Foto: Pixabay



Dienstagmorgen beobachtete ein Anwohner gegen 9.30 Uhr, wie ein junger Mann, der in Begleitung einer jungen Frau war, in der Felixstraße die Seitenscheibe eines Peugeot einschlug. Der Anwohner sprach die beiden an, trotzdem nahmen sie eine Geldbörse aus dem Fahrzeuginneren an sich und flüchteten über die Zollerstraße in Richtung Marie-Juchacz-Park.

Die Fahndung wurde eingeleitet, blieb aber erfolglos. Der Wert des gestohlenen Portemonnaies beträgt etwa 50 Euro. An dem Peugeot entstand ein Schaden von ungefähr 300 Euro.

Täterbeschreibung:

1. Männlich, etwa 20 Jahre alt, etwa 185 Zentimeter groß, bekleidet mit einer schwarzen Jacke mit Pelzkapuze.

2. Weiblich, etwa 20 Jahre alt, etwa 165 Zentimeter groß, bekleidet mit schwarzer Jacke und heller Mütze.

Hinweise zur Tat oder auf die Identität der Tatverdächtigen nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Rufnummer 0911 2112-3333 entgegen.

