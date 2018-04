Planer wollen Unfallhäufung in Nürnberg bekämpfen

An fünf Kreuzungen im Süden und Westen der Stadt besteht Handlungsbedarf

NÜRNBERG - Trotz der leicht rückläufigen Zahl an Verkehrsunfällen im Jahr 2017 gibt es mehrere Brennpunkte, bei denen die Verkehrsplaner gezielte Verbesserungen anpeilen. Dazu gehören insbesondere die Kreuzung an der Fürther Straße kurz vor der Fürther Stadtgrenze und fünf Bereiche im Nürnberger Süden.

Die Fürther Straße Ecke Sigmundstraße gilt als Nürnberger Verkehrsbrennpunkt. Hier stieg 2017 die Zahl der schweren Unfälle von zehn auf 14. © Michael Matejka



Insgesamt 6560 Verkehrsunfälle mit Personen- oder größerem Sachschaden gab es 2017 im Nürnberger Stadtgebiet, was ein Minus von 7,5 Prozent bedeutet; zugleich stiegen die Kleinunfälle um 3,6 Prozent auf 7891. Dabei wurden neun Menschen getötet (2016: acht), fünf davon waren zu Fuß oder per Fahrrad unterwegs. 263 Verkehrsteilnehmer sind schwer und 2454 leicht verletzt worden. Bei der Analyse sieht Baureferent Daniel Ulrich insgesamt eine „leicht positive Entwicklung“, weil die Unfallzahlen insgesamt trotz des um 3,6 Prozent gestiegenen Verkehrsmenge an den Einfallstraßen rückläufig seien. Erfreulich sei vor allem, dass an früheren Unfallschwerpunkten (wie etwa an der Ecke Sigmund-/Fürther Straße) die Vorfälle deutlich gesunken seien.

Gleichzeitig sieht der Baureferent an mehreren Brennpunkten akuten Verbesserungsbedarf. Einer davon ist der Bereich an der Fürther Stadtgrenze, wo die Fürther Straße auf die Höfener Straße und Ludwig-Quellen-Straße trifft. Hier stieg 2017 die Zahl der schweren Unfälle auf 14 (mit sechs Leichtverletzten), im Jahr davor waren es nur zehn. Laut Verkehrsplanerin Andrea Meier gilt "die Kreuzungsgeometrie mit einem großen Bereich und vielen verschiedenen Konstellationen" als Kernproblem. Als Folge wurden schon Leitlinien für Abbiegespuren aufgemalt. Da 2018 eine neue Ampelanlage installiert wird, werden nun gezielte Veränderungen geprüft. Dazu gehört die Idee, getrennte Linksabbiegephasen einzurichten, was aber auf Kosten der Leistungsfähigkeit gehe, so Meier.

Baustellen als Hauptursache

Fest geplant ist bereits die mittige Verlegung des Radstreifens, um "Tote-Winkel-Unfälle" zu vermeiden. Auf diese Tour sei zum Beispiel die Kreuzung an der Fürther Straße/Maximilianstraße sicherer gemacht worden. An fünf Kreuzungen im Nürnberger Süden sehen die städtischen Planer zudem Handlungsbedarf. Sprunghaft angestiegen ist 2017 die Zahl der schweren Unfälle beim Frankenschnellweg an der Ecke Landgrabenstraße/An den Rampen: von zehn auf 15 (mit einem Schwer- und sechs Leichtverletzten). Bei der näheren Untersuchung der Umstände sind laut Verkehrsplanerin Andrea Meier zwei Dinge auffällig gewesen: Zum einen gab es mehrere Auffahrunfälle, zum anderen kam auch verbotswidriges Einbiegen wiederholt vor.

Als Hauptursache für beides gelten mehrere Baustellen, die im Umfeld des neuralgischen Bereichs immer wieder für Staus und eine veränderte Verkehrsführung sorgten. "Die Macht der Gewohnheit" sieht Expertin Meier als großen Auslöser für menschliche Fehler. Nachdem inzwischen die Baumaßnahmen vorbei sind und auch die Lichtsignalanlage an dieser Frankenschnellweg-Kreuzung saniert wurde, erwarten hier die Verkehrsplaner für 2018 wieder einen Rückgang der Unfälle. Erhöhten Handlungsbedarf sieht man im Baureferat dagegen auf der Ludwig-Scholz-Brücke in Schweinau, unweit des Fernmeldeturms. Hier hat es 2017 19 Mal gekracht - mit einem Schwer- und zehn Leichtverletzten (2016 waren es 15 schwere Unfälle). Bei der Analyse zeigte sich laut Meier, dass Rotlichtverstöße ein Schwerpunkt waren, allerdings habe es "kein einheitliches Muster" gegeben.

Poli-Scan-Kamera im Gespräch

Sowohl beim Rein- als auch Rausfahren von der Südwesttangente wurde die Ampel missachtet, ebenso beim Geradeausfahren. Als Konsequenz wird sich die Unfallkommission (mit Vertretern von Stadt und Polizei) bei ihrer nächsten Rundfahrt in Kürze diesen Brennpunkt vor Ort genauer ansehen, um nach Verbesserungen zu suchen. Beteiligt waren bei den Unfällen überwiegend Fahrzeuge und nur in einem Fall ein Radler, der auf der falschen Seite fuhr und von einem Autofahrer übersehen wurde. Bei drei weiteren Kreuzungen sieht man beim Verkehrsplanungsamt Verbesserungsbedarf: Beim Frankenschnellweg waren in Höhe Rothenburger Straße bei den neuen Unfällen verstärkt Radfahrer betroffen.

Farbmarkierungen und Schilder könnten hier angebracht werden, so Meier. Bei der Regensburger Straße soll es auf Höhe Jitzak-Rabin-Straße im Zuge des Ikea-Neubaus eine verbesserte Ampelschaltung geben; zudem ist wegen erhöhter Rotlicht-Verstöße (bei fünf von zwölf Unfällen 2017) der Einbau der nächsten Poli-Scan-Kamera im Gespräch. Im Umfeld des Dianaplatzes will die Stadt die Unfallgefahr im Umfeld der Ringkreuzung durch zwei Maßnahmen reduzieren: Getrennte Linksabbiegeschaltungen kommen 2018 mit einer neuen Ampelanlage, zudem will man auch hier die Radstreifen vor der Kreuzung in die Mitte verlegen.

