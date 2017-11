Plärrer: 41-Jähriger wird niedergeschlagen und beraubt

EC-Karte missbräuchlich verwendet - Polizei sucht Zeugen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Mitte November wurde ein Mann am Nürnberger Plärrer skrupellos niedergeschlagen und überfallen. Kurz nach dem Angriff fehlten von seinem Konto mehrere Hundert Euro. Die Kripo bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Am Sonntag, 19. November, hielt sich der 41-Jährige gegen 2.30 Uhr im Bereich des Plärrers auf, als er plötzlich angegriffen und niedergeschlagen wurde. Dabei wurde er ohnmächtig. Nachdem er wenige Minuten später wieder das Bewusstsein erlangte, bemerkte er, dass die EC-Karte aus seinem Geldbeutel entwendet worden war. Unmittelbar nach dem Überfall wurden an einer Postfiliale am Plärrer mehrere Hundert Euro von seinem Konto abgehoben.

Der 41-Jährige musste für einige Tage im Krankenhaus stationär versorgt werden, weshalb er erst am gestrigen Mittwoch bei der Polizei Anzeige erstatten konnte. Über die oder den Täter ist der Polizei nichts bekannt.

Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer +49 911 2112-3333.

