Plätze-Desaster in Nürnberg: Darum verzögern sich Planungen

Bürgerbeteiligung wurde so lange verschoben, dass ein zweites Mal befragt wird - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Außer Spesen nichts gewesen. Dieses fade Gefühl packt viele, die beim Umbau ihrer Stadt engagiert mitreden wollten. Beispiel Hauptmarkt und Obstmarkt: 2010 begann die Debatte. Passiert ist nichts.

Die Diskusion über Nürnbergs Plätze hält an. Trotz Bürgerbeteiligung im Jahr 2012 soll es 2019 einen neuen Workshop geben.



Lang, lang ist’s her. Im April 2012 durften Interessierte fleißig Vorschläge auf Kärtchen schreiben und an eine Tafel heften. Zwei Tage lang wurde im ehrwürdigen Baumeisterhaus über die Entwürfe diskutiert, die Obst- und Hauptmarkt aufmöbeln sollen. Elisabeth Most war dabei. Heute sagt die Chefin des Bürgervereins Altstadt: "Die Leute haben viel Zeit investiert, das war für die Katz. Ärgerlich." Jetzt müsse alles neu aufgerollt werden.

Baureferent Daniel Ulrich widerspricht nicht. Es werde 2019 zum Thema einen neuen Bürger-Workshop geben, "weil das, was vor sechs, sieben Jahren richtig war, heute nicht mehr richtig sein muss". Inzwischen denke man anders über Bäume, Wasser und Stellplätze in der Altstadt. Der Bedarf habe sich verändert. Ob die Menschen wieder mitziehen und Kärtchen beschriften, wird sich zeigen.

Auf die lange Bank geschoben

"Bürgerbeteiligung ist der Verwaltung sehr wichtig", stand 2011 in einem Bericht unserer Zeitung über das Hauptmarkt-Obstmarkt-Projekt. Die Bürger beteiligten sich brav, machten Rundgänge mit, stritten über Kandelaber, Bänke und moderne Leuchten — bis alles auf die lange Bank geschoben wurde.

"Arbeiten starten frühestens 2014", hieß es 2012. Ein Jahr später rutschte der Termin auf 2016. Jetzt ist der überfällige Umbau des heruntergekommenen Obstmarkts angeblich für 2020 geplant. Und der Hauptmarkt? Zurzeit gibt es für Nürnbergs Herzstück: überhaupt keinen Termin.

Anzunehmen, dass die Verwaltung solche Pläne nicht aus Jux und Tollerei verschleppt. Woran liegt es dann? Referent Ulrich erklärt, dass wechselnde Regierungen im Bund den Geldhahn unerwartet zugedreht hätten, um ihn dann für ganz andere Projekte plötzlich zu öffnen. Ein Beispiel: Plötzlich gab es viel Geld für den barrierefreien Ausbau. Also sei der Umbau des Bahnhofsplatzes schnell vorgezogen worden, "weil wir dafür sonst nie Geld bekommen hätten".

"Das Geld war plötzlich weg"

Fluch und Segen nennt Ulrich solche sprunghaften Zuwendungen. Ein Jahr kostete der Bahnhof, dann kam zuerst der Nelson-Mandela-Platz dran. Über ihn wird seit 2007 diskutiert, 2010 war hier die Bürgerbeteiligung. Auch nicht schön.

Elisabeth Most vom Bürgerverein nennt noch eine hausgemachte Hürde, die für Verzögerungen verantwortlich sei. Weil die neue Stadtbibliothek zehn Millionen teurer wurde als geplant, war das Budget aus den Mitteln für das — zu diesem Zweck erweiterte — Sanierungsgebiet Altstadt-Nord aufgefüllt worden. Most: "Dieses Geld war plötzlich weg", und für die beiden Altstadtplätze hieß es wieder einmal: hinten anstellen. Und jedes Jahr kostet, weil die Baupreise steigen.

Dass ernstzunehmende Bürgerbeteiligung den Menschen einiges abverlangt, dass sie sich einarbeiten und intensiv mit Plänen beschäftigen müssen, weiß keiner besser als Gerd Aufmkolk. Der 75-jährige Nürnberger Landschaftsarchitekt ist häufig als Moderator unterwegs, wenn sich Betroffene in kommunale Planungen einbringen sollen und wollen. Am Heinickeplatz in Muggenhof, beim Kontumazgarten oder in Kraftshof hat er Diskussionsrunden geleitet, bei denen manchmal die Fetzen flogen. Oft ist er in dieser Mission auch in Köln unterwegs. "Die Menschen haben ein Recht, mitzureden", lautet sein Credo. Auch wenn der Stadtrat immer das letzte Wort habe.

Aber wird nicht viel demokratisches Porzellan zerschlagen, wenn Projekte wie die in der Altstadt so lange nicht umgesetzt werden? Es werde sicher schwierig, wenn so ein Prozess einmal eingeschlafen sei, sagt Aufmkolk. Die Zusammenhänge müssten den Menschen genau erklärt, ein Neuanfang sehr sorgfältig vorbereitet werden.

Aufmkolk ist dennoch optimistisch. Mehr Bürger als früher seien ehrlich am Gemeinwohl interessiert und bereit, sich zu engagieren, so der Moderator. Auch wenn es immer notorische Nörgler und egoistische Standpunkte geben werde. Bürgerbeteiligung sei historisch "ein junges Verfahren". Alternativen dazu gebe es nicht.

Die Stadt will lernen aus dem Hauptmarkt-Desaster. Mehr als ein Projekt im Jahr und mehr als drei Jahre Vorplanung seien "Quatsch", so Daniel Ulrich. Planung sei "ein zähes Geschäft, gerade in der Altstadt". Manchmal höre er den kritischen Hinweis, dass es in China bei Bauprojekten so schnell gehe. Ulrich: "Dort hat auch keiner eine Meinung. Und wenn doch, sitzt er im Gefängnis und klopft Steine."

