Players Night in Nürnberg: WTA-Stars im Rathaussaal

Julia Görges: "In Nürnberg zu spielen ist immer etwas Besonderes" - vor 27 Minuten

NÜRNBERG - Großer Empfang für die Tennisspielerinnen bei der "Players Night" des WTA-Turniers im Rathaus: Normalerweise sieht man sie im Sportdress auf dem Tennisplatz, jetzt schritten die Stars in Abendkleidchen über den roten Teppich in der Ehrenhalle des Rathauses.

Großer Empfang für die Tennisspielerinnen bei der "Players Night" des WTA-Turniers im Rathaus. © Sportfoto Zink / JüRa



Wie immer gab es auch diesmal ein Motto, in diesem Jahr war es der fünfte Geburtstag des Turniers. Die Spielerinnen posierten dazu verspielt in hippiehaften Kleidern zwischen Kuscheltieren und Luftballons für die Fotografen. "In Nürnberg zu spielen ist immer etwas Besonderes", meinte Julia Görges, deren Mutter aus Franken kommt. Annika Beck ist als einzige Spielerin zum fünften Mal dabei. Das sei schon "ein Privileg" meinte sie. An dem Nürnberger Turnier schätzt sie neben der Organisation auch die familiäre Atmosphäre.

Während sämtliche Spielerinnen - wie Kiki Bertens oder Tatjana Maria - gut gelaunt über den roten Teppich schritten, blieb der von allen heiß erwartete Tennisstar aus Kanada, Eugenie Bouchard, genannt "Genie", dem Abend lieber fern. "Sie hat schon so viel für das Turnier gemacht, jetzt dürfen die anderen mal ran", meinte Turnier-Direktorin Sandra Reichel dazu diplomatisch.

Nach dem roten Teppich gab es noch ein Dinner für die Spielerinnen und die Sponsoren - der Hauptsponsor ist die Nürnberger Versicherung - im historischen Rathaussaal. An Stehtischen und auf weißen Loungemöbeln konnte man das Angebot des Buffets genießen. Auf dem Menüplan stand hauptsächlich Leichtes, wie Ratatouille, Gemüsereis oder Putenbrust. Die Spielerinnen müssen schließlich fit für ihre Matches sein.

Anette Röckl