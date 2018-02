Plötzlich Vollgas: Mercedes landet in Bäckerei-Drive-In

79-Jähriger rutschte von Bremse ab und rammt zwei weitere Autos - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Kurioser Unfall in der Ostendstraße: Am Montagmorgen gab ein Mercedes-Fahrer auf einem Parkplatz plötzlich Vollgas und landete in der Fassade eines Bäckerei-Drive-Ins.

Bilderstrecke zum Thema Plötzlich Vollgas: Mercedes landet in Bäckerei-Fassade Kurioser Unfall in der Nürnberger Ostendstraße: Am Montagmorgen gab ein Mercedes-Fahrer auf einem Parkplatz plötzlich Vollgas und landete in der Fassade eines Bäckerei Drive-Ins.



Ein 79-jähriger Mercedes-Fahrer rutschte von der Bremse ab und kam aufs Gaspedal - mit verheerenden Folgen: Der SUV rammte einen VW Golf, der in den Verkaufschalter geschoben wurde, und touchierte einen Audi A1 leicht. Danach krachte der Wagen gegen die Fensterfassade des Drive-Ins einer Bäckerei und beschädigte diese schwer.

Nach ersten Informationen wurde der 32-jährige Fahrer des Golfs, der sich gerade eine Brezel am Schalter holen wollte, leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Mercedes und eine Angestellte der Bäckerei wurden ebenfalls verletzt. Zum entstandenen Schaden konnte die Polizei am Montagmittag keine Angaben machen.

