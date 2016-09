Seit Freitag dient der Trempelmarkt wieder als Mekka für Bummler und Händler in der Nürnberger Altstadt. Seit 16 Uhr drängen sich die Menschen durch die Massen - mit dem Ziel eine Antiquität erhaschen zu können. Wir wollen einmal hinter den Verkaufstisch blicken und haben uns mit sieben Verkäufern unterhalten. Hinter so manchem Utensil verbirgt sich eine spannende Geschichte.

Zeitreise ins Mittelalter: Am Wochenende sind in Nürnberg die Schwertkämpfer, Feuerspucker und Scharlatane los, und zwar beim Mittelalterlichen Burggrabenfest. Die Gaukler und Marktleute haben das bunte Spektakel bereits am Freitag mit einem Umzug vom Weißen Turm zum Burggraben eröffnet. Am Samstag und am Sonntag gibt‘s dort unter anderem Theater, Schwertkämpfe, einen Feuerzirkus und Vorführungen mit Greifvögeln.