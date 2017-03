Pokémon Go: Die große Jagd ist noch nicht zu Ende

Student Nikolai Wüstemann geht weiter auf Fantasiewesen-Fang - vor 10 Minuten

NÜRNBERG - Im Sommer haben sie nicht nur Nürnberg erobert, sondern die Welt: Pokémon! Und dazu viele Menschen, die mit ihrem Smartphone auf die Jagd gegangen sind. Heute sieht man Pokémon-Spieler eher selten. Der 22 Jahre alte Design-Student Nikolai Wüstemann ist von Anfang an dabei gewesen — und jagt noch immer.

Im vergangenen Sommer glotzte fast aus jedem Smartphone ein Pokémon. Die elektronischen Fantasiewesen hielten Handybesitzer, die sie fangen wollten, auf Trab. © Mößler-Rademacher



Herr Wüstemann, sind die Pokémon noch unter uns?

Nikolai Wüstemann: Mehr denn je!

Wahrscheinlich, weil sie inzwischen keiner mehr einfängt.

Wüstemann: Gut, der große Hype vom Anfang ist vorbei, aber mit einem großen Update und der zweiten Generation an Pokémon sind vor kurzem wieder ein paar mehr Spieler aus ihren Höhlen gekrochen. Außerdem sind die kalten Wintertage hoffentlich bald vorbei!

Aha, Pokémon macht Winterpause.

Wüstemann: Vom Spielgeschehen eher nicht, aber die Spieler zwangsläufig. Mich schreckt das Wetter schon auch manchmal ab. Man muss es ja nicht erzwingen, es soll ja Spaß machen. Ein paar Hartgesottene trifft man aber auch bei Minusgraden.

Solche also, die sich vom Pokémon-Go-Fieber nie erholt haben. Seit wann sind Sie infiziert?

Wüstemann: Seit der ersten Stunde. Ich war schon draußen unterwegs, bevor die App bei uns verfügbar war.

Wussten Sie gleich, dass das eine große Nummer wird?

Wüstemann: Ich hatte damit gerechnet, aber nicht in einem solchen Ausmaß. Die ersten Wochen waren überwältigend. Du warst fünf Minuten draußen und hast zehn andere Spieler getroffen, das macht schon Fun!

Ist von den vielen Kontakten etwas hängen geblieben?

Wüstemann: Ja, tatsächlich! Eine gute Freundin habe ich durchs Spielen kennengelernt und natürlich noch ein paar andere.

Was macht Pokémon Go besonders?

Wüstemann: Freunde kann man überall gewinnen, aber das Spiel trägt dazu bei. Es wäre sogar schön, wenn noch mehr Teamplay gefragt wäre. Die Faszination aber kommt, glaube ich, von der Idee, ein Smartphone-Game draußen spielen zu können und zu müssen — zusammen. Und von den Pokémon selbst.

Gut, du kommst aus der Pokémon-Generation mit zahlreichen Kinofilmen und Videospielen ...

Wüstemann: Ja, in meinem Alter kommt man gar nicht durchs Leben, ohne das vorher schon einmal gehört zu haben. Ich habe es vorher aber nie gespielt. Vielleicht hatte ich etwas nachzuholen (lacht).

Vergangenen Sommer haben manche Hotspots Dutzende Spieler angelockt. Und heute?

Wüstemann: Große Hotspots gibt es eher nicht mehr. Die Leute haben sich in kleinen Gruppen organisiert, da kenne ich ein paar, die zehn bis 30 Spieler umfassen. Dann gibt es noch Facebook-Gruppen für die Region mit über 1500 Mitgliedern.

Wasserpokémon in der Pegnitz

Anscheinend ist wirklich noch viel los. Was jagst du gerade?

Wüstemann: Mir fehlen noch einige Pokémon aus der neuen Generation. Wenn es da Anzeichen in meiner Nähe gibt, ist ganz klar, was zu tun ist: Ab aufs Fahrrad und hin!

So flexibel?

Wüstemann: Wenn es sich ergibt, klar! Etwas Sport tut eh gut. Einen Termin würde ich dafür aber nie versetzen. Dass ich mal die eine oder andere Minute zu spät gekommen bin, soll vorgekommen sein.

Ist Nürnberg für Pokémon-Spieler ein gutes Pflaster?

Wüstemann: Auf jeden Fall. Wir haben einen Fluss, also auch Wasserpokémon, und Grünflächen für Nester. Außerdem ist Nürnberg nicht allzu groß und man kommt schnell herum.

Nikolai Wüstemann ist immer noch begeistert. © Foto: Greiner



Gibt's Orte, die du erst mit dem Spiel entdeckt hast?

Wüstemann: Ich lebe seit 22 Jahren in der Altstadt und, ja, durch Pokémon Go bin ich an Stellen gekommen, die ich noch nie zuvor gesehen hatte. Ich habe zum Beispiel auch die Pegnitzauen wieder schätzen gelernt.

Auch am Reichsparteitagsgelände haben sich viele Pokémon-Spieler getummelt. Dann wurde diskutiert, ob man das nicht verbieten muss.

Wüstemann: Heute ist nicht damals und Pokémon Go ist kein Spiel, das solche Orte herabwürdigt, wie vielleicht ein Kriegsspiel. Solange man sich als Spieler angemessen verhält, sollte es keine Einschränkungen geben. Das Spiel soll doch Freude machen. Es von gewissen Orten zu verbannen, halte ich für falsch.

Wird im Sommer wieder mehr Pokémon gespielt werden?

Wüstemann: Die Firma, die Pokémon Go betreibt, steht ja unter dem Druck, immer neue Funktionen zu liefern. Wenn sie das im Sommer schafft, vielleicht mit bahnbrechenden Updates, könnte ich mir einen kleinen Boom vorstellen. Einen so großen Hype wie am Anfang wird es aber nicht mehr geben.

Interview: Timo Schickler