"Politik nach Stimmungslage": Migrant verlässt die CSU

Ümit Sormaz, einst erster türkischstämmiger Ortsverbandschef, geht zur FDP - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Vor vier Jahren wurde er als Bayerns erster CSU-Ortsverbandsvorsitzender mit türkischen Wurzeln gefeiert. Jetzt ist der Nürnberger Ümit Sormaz aus der CSU ausgetreten. Bei der FDP fühle er sich besser aufgehoben, sagt der 38-Jährige.

"Die Denke passte nicht mehr zu mir": Ümit Sormaz gibt sein CSU-Parteibuch zurück. Foto: Michael Matejka



Jahrelang galt der Wirtschaftsinformatiker als Vorzeigemigrant der Konservativen. 2011 verlieh ihm die Bundesregierung die Integrationsmedaille, schon seit 2005 ist Sormaz Parteimitglied. Er war bis zu seinem Austritt stellvertretender Landesvorsitzender des CSU-Arbeitskreises Migration und Integration. Doch seit zweieinhalb Jahren habe sich seine CSU geändert, schreibt Sormaz in seinem "Abschiedsbrief" an Markus Söder, den Bezirksvorsitzenden der Nürnberger CSU. Das Schreiben liegt der Redaktion vor.

Die Art und Weise, wie die Partei "insbesondere die Aspekte Integration und Flüchtlinge kommuniziert, treibt meiner Ansicht nach einen Keil in die Gesellschaft". Auch wenn der Vater einer kleinen Tochter durchaus das Gefühl hatte, sich in der CSU Respekt verdient zu haben, nicht nur der Alibitürke zu sein, überwogen am Ende offenbar doch die Kritikpunkte. Zu ihnen gehört auch die Haltung der Christsozialen zum Doppelpass. Nur weil hier Stimmen zu holen seien, halte man am Nein zur doppelten Staatsbürgerschaft fest, "wie auch die AfD".

"Gewisse Diskriminierung"

Die CSU, schreibt Sormaz, mache hier Politik nicht aus Überzeugung, sondern "eher nach Stimmungs- und Trendlage". Konkret kritisiert der Abtrünnige die plötzliche Wende der Partei in Sachen Ehe für alle; dabei habe die CSU das Thema jahrelang abgelehnt und Schwule und Lesben "einer gewissen Diskriminierung" ausgesetzt. Auf Anfrage erklärt der 38-Jährige: "Die Denke passte einfach nicht mehr zu mir."

Das war einmal ganz anders. Die Wahl zum Ortsverbandschef der CSU Lichtenhof schien bayernweit ein Signal zu setzen. Außerdem war Sormaz bereits Vorsitzender des Bürgervereins Nürnberg-Süd, den er heute noch leitet. Der Unternehmer mit dem deutschen Pass, der ein Bildungsinstitut betreibt, kandidierte 2014 schließlich für den Nürnberger Stadtrat. Allerdings ohne Erfolg. Überraschend viele Wählerinnen und Wähler strichen den Kandidaten mit Migrationshintergrund gezielt von der Liste. Auch der einst so gefeierte Ortsvereinsvorsitz ging Ümit Sormaz Anfang dieses Jahres verloren.

Wunschthema Bildungspolitik

Weil die beiden CSU-Verbände Lichtenhof und Gibitzenhof-Steinbühl-Werderau zusammengelegt wurden, musste ein neuer Vorsitzender gewählt werden. Doch der bisherige, Ümit Sormaz, scheiterte. "Ich habe nicht erwartet, dass die Wahl so ausgeht", gibt er im Gespräch zu. Den Ausschlag für den Parteiaustritt habe dieser Misserfolg nicht gegeben. Zu diesem Zeitpunkt, so Sormaz, habe er sich schon nicht mehr mit genug Überzeugung engagiert. Die innere Kündigung sei da bereits vollzogen gewesen.

Das CSU-Parteibuch zurückzugeben, falle ihm nicht leicht, betont Sormaz, der Sohn eines anatolischen Landwirts, der als Gastarbeiter bei BMW angeheuert hatte. An den Freidemokraten gefalle ihm, dass sie "wirklich neu denken". Er will sich vor allem in der Bildungspolitik engagieren, von der er selbst so sehr profitiert habe. Dass der Masterabschluss an der Uni nichts koste, der Meistertitel im Handwerk dagegen schon, sei ein Unding. Nicht zuletzt sei die FDP für ihn als Unternehmer die richtige Adresse.

