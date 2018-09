Politische Schmierereien in Zerzabelshof: Polizei sucht Zeugen

NÜRNBERG - Im Zeitraum zwischen Freitag (31. August) und vergangenen Freitag (7. September) verursachten bislang Unbekannte einen hohen Sachschaden durch politisch motivierte Schmierereien im Nürnberger Stadtteil Zerzabelshof. Die Polizei sucht Zeugen.

Wände, Mauern sowie Strom- und Verteilerkästen beschmierten die bislang unbekannten Täter mit pinker Farbe. Immerhin sechs Mal schrieben sie politisch links-motivierte Zeichen auf Garagen und Gartenmauern.

Die Täter waren in der Herrnscheidstraße, in der Helene-Grünberg-Straße, Beim Grönacker, in der Heiner-Stuhlfauth-Straße, in der Kachletstraße und in der Jochensteinstraße zu Gange. Ob es sich bei allen Schmierereien um dieselben Täter handelt, ist derzeit noch nicht bekannt. Auffällig ist jedoch an allen Tatorten die pinke Farbe, die jeweils verwendet wurde. Insgesamt entstand ein Sachschaden von über 9000 Euro.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

