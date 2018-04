Polizei entdeckt Cannabiszucht in der Nordstadt

Der 39-Jährige flog wegen einer Lärmbeschwerde auf - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Eine regelrechte Cannabiszucht hat die Polizei am Samstagmorgen in einer Wohnung in der Nürnberger Nordstadt ausgehoben. Ein 39-jähriger Mann wurde vorläufig festgenommen.

Eigentlich waren die Beamten gegen 5 Uhr morgens wegen einer von Nachbarn beklagten Ruhestörung in den Stadtteil Gärten hinter der Veste gerufen worden. Als sie jedoch die Wohnung betraten, aus der der Lärm drang, entdeckten sie die Cannabis-Aufzuchtanlage.

Die Beamten stellten die Pflanzen sicher und nahmen den Bewohner vorläufig fest. Gegen ihn leitete die Polizei ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein. Unter anderem muss sich der verdächtige 39-Jährige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

