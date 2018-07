Polizei entlarvt dreisten Betrug auf Nürnberger Flohmarkt

NÜRNBERG - Auf Flohmärkten wartet neben tollen Schnäppchen auch manch windiger Händler. Eine Frau, die auf einem Nürnberger Flohmarkt Kunden über den Tisch ziehen wollte, ging jetzt der Polizei ins Netz.

Edle Handtaschen zu Schleuderpreisen? Die Polizisten waren skeptisch - offenbar zu recht. Foto: Kamil Zihnioglu/AP/dpa



Auf einem Flohmarkt hat eine Verkäuferin im Stadtwesten vermeintlich hochwertige Handtaschen angeboten. Nach Angaben der Polizei handelt es sich aber um billige Plagiate. Zwei Mal pro Woche bieten fliegende Händler auf dem Quelle-Parkplatz an der Fürther Straße Waren an. Am Samstag fielen Ermittlern an einem Stand Handtaschen und Luxusartikel auf.

Nach Angaben der Verkäuferin soll es sich dabei um hochwertige Produkte handeln. Dennoch lagen die Verkaufspreise deutlich unter den handelsüblichen Preisen. Wie sich herausstellte, handelte es sich um Fälschungen. Die Beamten stellten 24 Artikel sicher. Ermittlungen gegen die Verkäuferin wurden eingeleitet. Sie wird verdächtigt, gegen das Markengesetz verstoßen zu haben.

