Polizei fasst Serientäter nach zahlreichen Einbrüchen

Mit Hilfe von Videomaterial konnten die Beamten den Mann identifizieren - vor 57 Minuten

NÜRNBERG - Ein 43-Jähriger soll in der Vergangenheit zahlreiche Wohnungseinbrüche im Stadtgebiet von Nürnberg begangen haben. Die Polizei nahm den Mann am Donnerstag in der U-Bahn fest.

Seit Juli häuften sich im Stadtgebiet Wohnungseinbrüche, die offenbar alle auf das Konto eines bestimmten Täters gingen. Das erkannten Spezialisten der Kripo an dem Vorgehen des Einbrechers sowie anhand der jeweiligen Spurenlage.

Intensive Ermittlungen brachten die Beamten auf die Spur des 43-Jährigen. Im weiteren Verlauf erhärteten sich der Tatverdacht, weshalb der Beschuldigte Donnerstagmittag in der U-Bahn festgenommen wurde. Mit Hilfe von Videomaterial konnten die Beamten den Mann eindeutig identifizieren.

Laut Polizei fanden sich bei ihm Gegenstände, die darauf hindeuten, dass er womöglich für rund 20 Einbrüche in Nürnberg verantwortlich ist. Der 43-Jährige wurde der Kripo überstellt. Die Staatsanwaltschaft stellte Haftantrag. Die Ermittlungen laufen noch.

