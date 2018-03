Polizei findet Marihuana in Gemeinschaftsunterkunft

Beamten bewiesen "den richtigen Riecher" und fanden die Drogen ungeplant - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Das war ein günstiger Zufallsfund: Polizisten kamen am Montagvormittag eigentlich aus einem ganz anderen Grund in eine Gemeinschaftsunterkunft in Nürnberg. Weil sie plötzlich einen verdächtigen Geruch wahrnahmen, kommt es nun zu Ermittlungen.

Eigentlich ist die Polizei wegen einer ganz anderen Sache in eine Gemeinschaftsunterkunft in St. Peter gegangen. Doch dann haben sie in einem Zimmer Marihuana entdeckt. Am Montagvormittag betraten die Beamten der Polizeiinspektion Ost ein Zimmer in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Sturmstraße.

Sofort stieg ihnen ein verdächtiger Geruch in die Nase, den sie einer vermuteten Droge zuordneten. Als sie das Zimmer anschließend auf den Kopf stellten, bestätigte sich, dass die Polizisten den richtigen Riecher hatten. Sie fanden Marihuana und die entsprechenden Utensilien dazu. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den 19-Jährigen ein.

